Kamera Devi Olympus'tan Şaşırtan Karar: Kamera İşini Bırakıyor

Kamera üreticisi Olympus, görüntüleme işini özel sermaye firması Japan Industrial Partners'e satıyor. Anlaşmanın bu senenin sonu itibariyle tamamlanacağı belirtiliyor. Japan Industrial Partners, 2012'de Olympus'un telekom işini satın almış, 2014'te ise Sony'nin Vaio bilgisayarlarını satın almıştı.
Olympus en çok kameralarıyla tanınsa da, firma gelirlerinin önemli bir bölümünü tıbbi cihazlar gibi teknik ekipmanlardan elde ediyor. Bu gelişme sonrasında fotoğraf makinesi işi, büyük ölçüde Panasonic'in ellerinde kalacak.
Olympus yaptığı açıklamada kamera satışlarındaki uzun vadeli düşüşün ve korona virüsü salgınının kararında etkili olduğunu söyledi. 2021'deki Olimpiyatların ertelenmesinin de Olympus'u etkilediğine inanılıyor. Spor etkinliklerini yakalamak için çok sayıda profesyonel kameranın kullanıldığı olimpiyatlar, oyunlar Tokyo'da yapılacağından Japon firmalar için özellikle önemli.
Kodak ve Polaroid gibi tanınmış kamera firmalarının aksine, Olympus'un son döneme kadar yeniliklere önem verdiği biliniyor. Bazı özelliklerde geri kalsa da, Olympus kameralarının gidişi birçok fotoğraf tutkununu üzecek.
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