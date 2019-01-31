Facebook, Gençlerin Bilgilerini Parayla Satın Aldı
Facebook'un uyarılara kulak vermeyen kullanıcıları bir kez daha arkasından vurduğu ortaya çıktı!
Facebook'un biraz daha fazla veri toplayabilmek için bazı kullanıcılarına tüm telefon ve internet etkinliğini izleyen bir VPN yüklettiği, bunun için ödemede bulunduğu ortaya çıktı.
Onavo Protect adlı firma tarafından geliştirilen benzer bir uygulama, Apple tarafından App Store'dan Ağustos'ta kaldırılmıştı. Buna karşın Facebook, Apple'ın uyarılarına kulak asmadı ve Research uygulaması üzerinden kullanıcılarının verilerini toplamaya devam etti. Sosyal dev, bu kez gençleri ve genç yetişkinleri hedef alıyordu. Firma, 2016'dan bu yana 13 ile 35 yaş arasındaki kullanıcılara Android ve iOS'taki tartışmalı uygulamayı kullandıkları için ayda 20 dolar (ve referans olma ücretleri) ödedi.
Facebook, Apple'ın sıkı inceleme ilkelerini aşmak için VPN uygulamasını Applause, BetaBound ve uTest gibi beta test hizmetleri üzerinden sundu. Test uygulamasında Facebook'un adı bilerek kullanılmıyordu. Web geçmişi, uygulama bilgileri gibi verilerin toplanmasını kabul eden kullanıcılara 20 dolar değerinde hediye kartları verildi.
Apple'ın TestFlight adlı bir beta test hizmeti var ancak burada uygulamalar, Apple tarafından inceleniyor ve uygulamayı 10.000 kişiden fazlası test edemiyor. Facebook'un kendi amacına ulaşabilmek için Apple'ın hizmetini kullanmaktan kaçtığı anlaşılıyor.
Facebook'un VPN uygulaması, ücreti alabilmeniz için ilginç biçimde cihaza root erişimi istiyor ve VPN'i sürekli çalışır halde tutmanızı talep ediyordu. Geçen seneki Cambridge Analytica skandalıyla hala uğraşan firmanın son isteyeceği şey, itibarının daha da lekelenmesi olsa gerek. Ancak bir yandan da Facebook, itibarının ne olduğuna veya bir miktar kullanıcının kaçmasına önem vermiyormuş gibi görünüyor.
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