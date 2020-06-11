Facebook'un Gizemli Cihazından Yeni İpucu

Merakla beklenen Apple Glass'ın karşısına çıkacak Facebook'un akıllı gözlüklerinin nasıl çalışacağına dair bazı ipuçları, Patently Mobile tarafından keşfedilen bir patent sayesinde ortaya çıktı.
Facebook'un gözlük planları hakkında bilinenler, henüz oldukça kısıtlı; bilinenler, sosyal devin gözlük üzerinde çalışacak bazı firmaları satın aldığından ibaret. Yine de patent, Facebook'un fikirlerine göz atma şansı tanıyor. Facebook Glass patentinde gözlüklerin derinlik ve mesafeyi ölçebilmek için kullanacağı yöntemler gösteriliyor. Telefonlar, Time-of-Flight sensörü veya lazer sensörünü kullanarak mesafe ölçebiliyorlar, ancak bu iki yöntemin de bazı dezavantajları bulunuyor.
Patente göre Facebook, derinlik ve mesafe ölçümü için kamerayı ve lens üzerindeki dalga kılavuzlarını kullanıyor. Bu dalga kılavuzları, aralarından seçim yapılacak üç farklı iz oluşturuyor. Bunun yanında Facebook Glass'ın numaralı gözlüklerle kullanılmasının mümkün olmayacağı anlaşılıyor.
Şimdilik bir dedikodudan ibaret olan Facebook Glass, gerçeğe dönüşse bile bu yeteneğe sahip olacağının bir garantisi yok. Yine de Facebook'un hangi sorunları çözmeye çalıştığını ve muhtemelen bu çözümlere belirli bir öncelik verdiğini görebiliyoruz.
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