Apple'ın Sır Gibi Sakladığı ve Henüz Açıklamadığı Bombası Patlamak Üzere

Apple'ın AR gözlükleri üzerinde çalıştığı uzunca bir süredir biliniyor. Yine uzunca bir süredir yeni gözlüklerinin piyasaya ne zaman çıkacağı da çok konuşulanlar arasında. Yeni gelen bilgilere göre ise artık Apple AR gözlükler için çok beklemeyeceğiz. Önümüzde sadece 1 ve 2 yıl kalmış...
Apple analistlerinden Ming-Chi Kuo'nun verdiği bilgilere göre Apple, AR gözlüklerini 2022 yılındaki büyük lansmanında tanıtacak. Kuo'nun bu tahmini, şirketin tedarik zinciri sızıntılarına dayanıyor ve gerçeklik payı bir hayli yüksek. Fakat öte yandan Jon Prosser farklı bir tarihten bahsediyor.
Kaynaklarıyla ünlü Jon Prosser'a göre ise Apple AR Glass, 2021 yılında tanıtılacak. Öyle ki, Prosser net tarih aralığı da belirtiyor: Mart – Haziran 2021. Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile AR Glass için bu tarih aralığını veren Prosser, Kuo'nun tahmininin ise yanlış olduğunu belirtmiş.
I can't believe I'm going against Kuo on this one... but I believe he's wrong.
Apple Glasses are aimed for March-June 2021.
Also.
I've seen them.
They're sleek as hell. ??
Will be showing you soon ?? https://t.co/0GaOYDA5N8— Jon Prosser (@jon_prosser) May 15, 2020
Bakalım hangisi haklı çıkacak. Ancak her iki durumda da Apple AR gözlükleri görmek için en az 1 yıl beklememiz gerekecek gibi görünüyor.
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