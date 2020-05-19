Apple'ın Sır Gibi Sakladığı ve Henüz Açıklamadığı Bombası Patlamak Üzere

Apple, sonunda AR, yani Arttırılmış Gerçeklik gözlüklerini piyasaya sürüyor. Peki, daha ne kadar bekleyeceğiz ve Apple AR Glass ne zaman tanıtılacak?