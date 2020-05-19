Apple'ın Sır Gibi Sakladığı ve Henüz Açıklamadığı Bombası Patlamak Üzere

Apple, sonunda AR, yani Arttırılmış Gerçeklik gözlüklerini piyasaya sürüyor. Peki, daha ne kadar bekleyeceğiz ve Apple AR Glass ne zaman tanıtılacak?

  • Ercan Uğurlu
Apple, Arttırılmış Gerçeklik Gözlükleri Geliyor!

Apple'ın AR gözlükleri üzerinde çalıştığı uzunca bir süredir biliniyor. Yine uzunca bir süredir yeni gözlüklerinin piyasaya ne zaman çıkacağı da çok konuşulanlar arasında. Yeni gelen bilgilere göre ise artık Apple AR gözlükler için çok beklemeyeceğiz. Önümüzde sadece 1 ve 2 yıl kalmış...

Apple analistlerinden Ming-Chi Kuo'nun verdiği bilgilere göre Apple, AR gözlüklerini 2022 yılındaki büyük lansmanında tanıtacak. Kuo'nun bu tahmini, şirketin tedarik zinciri sızıntılarına dayanıyor ve gerçeklik payı bir hayli yüksek. Fakat öte yandan Jon Prosser farklı bir tarihten bahsediyor.

Kaynaklarıyla ünlü Jon Prosser'a göre ise Apple AR Glass, 2021 yılında tanıtılacak. Öyle ki, Prosser net tarih aralığı da belirtiyor: Mart – Haziran 2021. Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile AR Glass için bu tarih aralığını veren Prosser, Kuo'nun tahmininin ise yanlış olduğunu belirtmiş.

Bakalım hangisi haklı çıkacak. Ancak her iki durumda da Apple AR gözlükleri görmek için en az 1 yıl beklememiz gerekecek gibi görünüyor.

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