Facebook, Huawei'lerde Artık Ön Yüklü Olmayacak

Huawei telefonlara bir yumruk da Facebook'tan geldi, ancak bunun bize etkisi olmayacak, hatta bazılarını sevindirecek!

Facebook, Huawei'lerde Artık Ön Yüklü Olmayacak
Facebook'u sevmeyenler, bu gelişmeye sevinecekler

Başı ciddi dertte olan Huawei'nin cihazlarının artık Facebook yüklü olarak gelmeyecekleri ortaya çıktı. Reuters'a göre bu durum sadece Facebook uygulamasını değil, Instagram ve WhatsApp gibi diğer Facebook hizmetlerini de kapsıyor.

Bu uygulamaların ön-yüklü olarak gelmemesi büyük bir sorun değil çünkü isteyenler, uygulamaları Google Play Store'dan yükleyebilecekler. Gelişme, kullanıcılar için sorun sayılmasa da, ABD hükümetinin Huawei'yi sıkıştırmayı sürdürdüğünü gösteriyor. Aynı zamanda verilen kararların farklı şekillerde karşımıza çıkabileceğini de görüyoruz. Google, mevcut telefonlara güncelleme sunmaya devam etse de Facebook uygulamalarının durumdan hemen etkilendiği gözleniyor.

Huawei'nin yaşadığı sorunların nedeni, firmanın ağ alt yapısı işine dayanıyor. Çinli firma, casusluk kaygılarıyla uzun bir süredir ABD telekomünikasyon piyasasından uzak tutuluyor. Bununla birlikte Huawei, iddiaları sürekli olarak yalanlıyor. ABD, iddialarını destekleyecek bir kanıtı henüz göstermedi ancak ülke yönetimi, müttefiklerine aynı şekilde davranmalarını öneriyor.

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