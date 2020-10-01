Facebook'tan, Instagram ve Messenger İçin Yeni Hesap Bağlama İşlevi

Facebook, farklı hesapları birbirine bağlamayı kolaylaştıran yeni Accounts Center işlevini ortaya çıkardı. İşleve Facebook, Messenger ve Instagram uygulamalarının ayarlarından ulaşılabiliyor.
Accounts Center'de bu farklı platformlardaki hesaplarınızı birbirine kolayca bağlamakla kalmıyor, iki ağda aynı anda gönderi oluşturmak gibi işlemleri daha kolay yapabiliyorsunuz. Dilerseniz profil fotoğrafınızı ve isminizi farklı hesaplarda aynı anda güncelleyebiliyorsunuz. Bu son işlevin isteğe bağlı olduğunu belirtelim, yani farklı hesaplarda farklı isimler kullanmaya devam edebiliyorsunuz.
Hesapları bağladığınızda örneğin Instagram hesabınıza Facebook bilgilerinizle oturum açmak ta kolaylaşıyor. Accounts Center'ın kendisi dahil, içerisindeki işlevlerin çoğunun isteğe bağlı olduğunu söyleyelim. Yani farklı Facebook platformlarındaki hesaplarınızı birbirine bağlamak zorunda değilsiniz. Facebook, işlevin veri işlenme konusunda bir değişiklik getirmediğini söylüyor.
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