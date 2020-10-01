Facebook'tan, Instagram ve Messenger İçin Yeni Hesap Bağlama İşlevi

Facebook, farklı platformlardaki sosyal hesaplarınızı birbirine bağlamanızı sağlayan yeni Accounts Center'ı ortaya çıkardı.

Facebook'tan Yeni Hesap Bağlama İşlevi

Facebook, farklı hesapları birbirine bağlamayı kolaylaştıran yeni Accounts Center işlevini ortaya çıkardı. İşleve Facebook, Messenger ve Instagram uygulamalarının ayarlarından ulaşılabiliyor.

Accounts Center'de bu farklı platformlardaki hesaplarınızı birbirine kolayca bağlamakla kalmıyor, iki ağda aynı anda gönderi oluşturmak gibi işlemleri daha kolay yapabiliyorsunuz. Dilerseniz profil fotoğrafınızı ve isminizi farklı hesaplarda aynı anda güncelleyebiliyorsunuz. Bu son işlevin isteğe bağlı olduğunu belirtelim, yani farklı hesaplarda farklı isimler kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

Hesapları bağladığınızda örneğin Instagram hesabınıza Facebook bilgilerinizle oturum açmak ta kolaylaşıyor. Accounts Center'ın kendisi dahil, içerisindeki işlevlerin çoğunun isteğe bağlı olduğunu söyleyelim. Yani farklı Facebook platformlarındaki hesaplarınızı birbirine bağlamak zorunda değilsiniz. Facebook, işlevin veri işlenme konusunda bir değişiklik getirmediğini söylüyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Huawei Watch GT 2 Pro'yu inceledik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
1 Ekim 2020 A101 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı TV, cep telefonu yer alıyor
NBA finali ne zaman oynanacak? 2020 NBA finali için geri sayım
Thumbnail nedir? Thumbnail ne işe yarar?
PUBG Mobile Lite nedir? Nasıl oynanır?
Günün En çok Okunanları
Dyson, "Ev Tozu Araştırması"nı Yayınladı, Evdeki Riskleri Ortaya Çıkarttı
Facebook'tan, Instagram ve Messenger İçin Yeni Hesap Bağlama İşlevi
Google Pixel 5 ve Fazlası Tanıtıldı!
SanDisk Extreme PRO ve SanDisk Extreme SSD Tanıtıldı! İşte Özellikleri!
NBA 2K21 İncelemesi: NBA 2K21'i A'dan Z'ye, Tüm Detaylarıyla İnceledik

 

 