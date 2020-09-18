Instagram IGTV'ye yepyeni bir özellik geliyor! Nasıl kullanılacak?

Instagram Reels özelliğine ilgi artınca Instagram IGTV'ye olan ilgi bir anda düştü. Instagram bu özelliği yeniden canlandırmak için yeni bir özelliği kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Yeni özellik sayesinde, eklenen videolar yapay zeka ile 16 dile otomatik çevrilerek alt yazı oluşturulacak...

Instagram IGTV'ye canlı alt yazı özelliği geliyor! Nasıl kullanılacak?

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, geçtiğimiz aylarda yeni özelliği Reels'i kullanıma açtı ve oldukça sevildi. Instagram Reels özelliğinden sonra, Instagram IGTV'ye olan ilgi bir anda düşüş gösterdi. Sosyal medya devi, IGTV videolarına alt yazı özelliği getirerek yeniden ilgi çekmek istiyor.

INSTAGRAM IGTV ALT YAZI ÖZELLİĞİ NASIL OLACAK?

IGTV'ye gelecek yeni özellik sayesinde, eklenen videolar yapay zeka ile 16 dile otomatik çevrilerek alt yazı oluşturulacak ve böylelikle herhangi bir ülkeden eklenen video, tüm dünyaya ulaşabilecek.

IGTV alt yazı özellliğinin şu anda yalnızca belirli kullanıcılar tarafından test edildiği ve önümüzdeki günlerde kullanıma açılacağı söyleniyor.

Videolara açıklama ya da alt yazı eklenmesinin izlenme oranını arttıracağını düşünülüyor. Özellikle de sosyal medyada izlenilen videoların yüzde 85'inin sessiz olarak izlendiği düşünülünce bu özelliğin önemli bir yere sahip olacağını söylemek mümkün.

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