Instagram IGTV'ye yepyeni bir özellik geliyor! Nasıl kullanılacak?

Instagram Reels özelliğine ilgi artınca Instagram IGTV'ye olan ilgi bir anda düştü. Instagram bu özelliği yeniden canlandırmak için yeni bir özelliği kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Yeni özellik sayesinde, eklenen videolar yapay zeka ile 16 dile otomatik çevrilerek alt yazı oluşturulacak...