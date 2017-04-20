Facebook, İnternet Sağlayan Dron Geliştiriyor

Doğal afet ve felaketlerde altyapının zarar görmesi durumunda devreye girecek olan helikopter/dron, kablosuz internet sağlayacak.

Facebook, İnternet Sağlayan Dron Geliştiriyor

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