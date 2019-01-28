Facebook İzinsiz Alışverişe Göz Yumdu
Kamuoyunun erişimine açılan mahkeme dosyaları, Facebook'a ait bir skandalı daha gözler önüne serdi
- Doğan Kürşat Aktaş
Reveal News'in çarpıcı bulguları, Facebook'un karanlık yüzüne dair yeni bir fiyaskoyu gözler önüne serdi. Kaynağın iddiasına göre Facebook çalışanları, çocukların ailelerine ait kaynaklarla oyunlarda büyük harcamalar yaptıklarını fark etmelerine rağmen buna göz yumdu ve ödemelerin iadesi yapılmadı.
Söz konusu fiyasko, 2012'te görülen emsal niteliğindeki bir davanın dosyalarının federal mahkeme hakimi tarafından kamuoyu erişimine açılmasıyla ortaya çıktı. Mahkeme dosyalarının arasında birden fazla dava dosyasına sahip bir kişinin kendi çocuğunun Facebook oyunlarında satın aldığı sanal paralar sebebiyle binlerce dolar ödemek zorunda kaldığını açıkladığı ve Facebook bünyesinde oynanan söz konusu oyunun içinde kullanılan sanal parayı satın aldığından habersiz çocuğun, hesabın annesinin kredi kartına bağlı olması nedeniyle yüklü miktarda harcamaları onayladığı belirtildi. Çocuğun yaptığı harcamaların haftalar boyu birikmesi sonucu anne, Facebook'a başvurarak iade istedi ancak firma bu isteği geri çevirdi.
Şirket içi mesajlaşmalar da dahil olmak üzere Facebook'un şirket dokümanları, çalışanların bu konuda farkındalık yaratmaya çalıştıklarını ortaya koyuyor. Örneğin bir doküman, sosyal medya devinin Angry Birds oyuncularının yaş ortalamasının sadece beş olduğunun farkında olduğuna işaret ediyor. Çalışanlar da dokümanlar göz önüne alındığında çocuklara yönelik oyunlarda ailelerinin kredi kartlarından harcama yapmaları durumunda izinsiz harcamayı engelleyecek bir mekanizmanın olmadığının farkındalar. Bazı çalışanlar bu sebeple Facebook'un bu gibi durumlarda geri ödeme yapması gerektiğini belirtmiş olsa da bir çalışanın "bu durumu engellemek için önlemler alsaydık, bu yaptığımızla büyük miktarda TPV'yi (geliri) gözden çıkarmış olurduk." cümlesini kayıtlara geçirdiği görülüyor. Facebook içerisinde bu durum, "arkadaşçıl dolandırma" veya "FF-minör" olarak da isimlendirilmiş.
2016 yılında Kaliforniya eyaletine bağlı bir mahkeme, Facebook'a açılan davalarda davacıların lehine hüküm vererek sosyal medya devinin ailelerin geri ödeme talep etmesi karşısında bu talepleri yerine getirme zorunluluğu olduğuna hükmetmişti. Dava sonucunda Facebook, bir destek sayfası yayınlayarak bu duruma düşen kişilerin çocuklarının yaptığı izinsiz harcamaları iade etmesine yardımcı olmak durumunda kalmıştı.
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