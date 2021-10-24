Facebook'un Kendisi Bile, Facebook'ta Kaç Kişi Olduğunu Tam Olarak Bilmiyor

The Wall Street Journal'ın haberine göre Facebook, platformunda gerçekte kaç kullanıcının olduğu konusunda tam bir bilgiye sahip değil. Sızan iç yazışmalar, sosyal ağın, kullanıcılar birden fazla hesap oluşturduğu için kaç aktif kullanıcı olduğunu belirlemekte zorlandığını gösteriyor.
Bir şirket içi sunuma göre, yeni hesaplar arasında bir kullanıcının birden fazla hesaba sahip olması çok yaygın. Açılan son 5.000 hesabı inceleyen bir çalışmanın, bu hesapların %32 ile %56 arasında bir oranının daha önceden bir Facebook hesabına sahip olan kullanıcılar tarafından açıldığını ortaya koyduğu belirtiliyor.
Bir başka raporda ise, ABD'de yaşadığını ve 20'li yaşlarda olduğunu beyan eden Facebook kullanıcılarının sayısının ABD'deki nüfus sayımında elde edilen verilerden çok daha fazla olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden, Facebook'un günlük tekil kullanıcı rakamları güvenilir görünmüyor. Bu güvensizlik, aynı zamanda reklam müşterileri ile paylaşılan verilerin de güvensiz olması anlamına geliyor.
Facebook, kendisine "gerçek kimlik platformu" adını verdiği için, kişilerin birden fazla kişisel hesaba sahip olmasını yasaklıyor. Bunun yerine, kullanıcılar gerçek adlarıyla yalnızca bir birincil hesaba sahip olabiliyor. Habere konu olan iç yazışmalarda ise çoğu kullanıcının birden fazla hesap oluşturmasının nedeninin, ana hesaplarının kilitlenmesi veya oturum açma hatası yaşamaları olduğu belirtiliyor.
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