Facebook'un Kendisi Bile, Facebook'ta Kaç Kişi Olduğunu Tam Olarak Bilmiyor

Facebook'un, sahip olduğu kullanıcı sayısının tam olarak kaç olduğunu kendisinin bile bilmediği ortaya çıktı. Bunun nedeni ise, kullanıcıların birden fazla hesap oluşturma alışkanlığı!

Facebook, Facebook'ta Kaç Kişi Olduğunu Bilmiyor!

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