Facebook'un Koyu Modundan Ekran Görüntüsü

Facebook'un hazırlamakta olduğu koyu mod, internete sızan bir ekran görüntüsü sayesinde bir Google Pixel üzerinde ortaya çıktı.
PhoneArena'nın haberine göre Facebook'taki koyu modu gösteren ekran görüntüsü, ağustosun sonlarına doğru bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Koyu mod bu kadar popüler olmuşken firmanın bu konuda ana Facebook uygulamasında yavaş davranması şaşırtıcı (Messenger'ın Windows sürümü, WhatsApp gibi uygulamalarda koyu mod var). Bununla birlikte koyu modun gerçekten işe yarayıp yaramadığı, ayrı bir konu.
@realmecareIN @realmemobiles— nagesh bande (@nagesh45) 25 Kasım 2019
Dark mode on Facebook pic.twitter.com/plqHiDojko
Sızan ekran görüntüsü, merakla beklenen koyu modun neye benzeyeceğini net biçimde gösteriyor. Android'deki Facebook uygulamasına bazı kullanıcılar için kısa süreyle gelen koyu mod desteğinin ise bir hata mı, yoksa test amaçlı mı olduğu bilinmiyor.
Ekran görüntüsü, firmanın koyu modu bitirmeye yaklaştığını ve yakında herkese açabileceğini gösteriyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın