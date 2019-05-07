Facebook, Kripto Para Tabanlı Ödeme Peşinde
Facebook, güvenlik skandallarının gölgesinde de yaşasa, kendi para birimini geliştirmek konusunda kararlı görünüyor!
Paranızı Facebook'a emanet etmeden önce iki kez düşünmenizde fayda var, ancak yeni bir rapora göre sosyal dev, kripto para tabanlı bir ödeme sistemi sunmaya hazırlanıyor.
Wall Street Journal'ın kaynaklarına göre sosyal dev, Visa, MasterCard ve diğer finansal ve e-ticaret firmalarıyla Project Libra kod adlı girişimi desteklemeleri için görüşüyor. Facebook'un ABD dolarına bağlı bir dijital para birimi üzerinde çalıştığı iddialarını Aralık'ta duymuştuk. Bu hizmet, dedikodulara göre WhatsApp üzerinden para göndermeye izin verecekti.
Yeni rapor ise Facebook'un toplam 1 milyar dolarlık bir yatırım aradığını, bu şekilde dalgalanmalara karşı önlem almak istediğini belirtiyor. Firmanın para birimini kabul ettirmek için çeşitli e-ticaret firmaları ve uygulamalarla da iletişim içinde olduğu belirtiliyor.
Facebook, konu hakkındaki sorulara "blok zinciri teknolojisinden faydalanmaya yönelik yolları araştırıyoruz," cevabını vermekle yetindi ve "yeni, küçük bir takımın birçok farklı uygulamayı denediğini" söyledi.
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