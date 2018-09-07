Facebook kullanıcıları hesaplarını siliyor
Facebook'un son zamanlarda yaşadığı sorunlar, sosyal medya devine güvenin azalmasına sebep oldu!
Son yılların Facebook'un en iyi yılları olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Facebook'un yakın geçmişte yaşadığı sorunlar, kullanıcıların sosyal ağı kullanma şeklini etkiliyor. Facebook'un 2016 Başkanlık Seçimi'nde bir araç olarak kullanıldığı iddiaları ve insanların kişisel bilgilerinin sızdırıldığını gören Cambridge Analytica skandalı bu sorunların başında yer alıyor. Bunların tamamı, #DeleteFacebook kampanyasının başlatılmasına sebep olmuştu.
Pew Araştırma Merkezi'nin sonuçlarına göre bu kampanya gerçekten de insanların Facebook hesaplarını silmelerine sebep oldu. Pew, 29 Mayıs - 11 Haziran tarihleri arasında 4.594 ABD'li yetişkinle görüştü ve sonuçlar, son tartışmaların insanların Facebook'la ilişkileri üzerinde önemli bir etkisi olduğunu gösteriyor.
Pew, son 12 ay içinde kullanıcıların yüzde 54'ünün "gizlilik ayarlarını değiştirdiğini" belirtti. Yüzde 42'si "birkaç hafta veya daha uzun bir süre boyunca platformu kontrol etmekten vazgeçtiler" ve yüzde 26'sı ise tamamen "Facebook uygulamasını sildi."
Toplamda Facebook kullanıcılarının yüzde 74'ü bu eylemlerden en az birini yapmış durumdalar.
Pew, insanların politik düşüncelerinin bütün bu olaylarda belirleyici bir faktör olmadığını buldu. Hatta "neredeyse aynı miktarda Demokrat ve Cumhuriyetçi Facebook kullanıyor" ve son 12 ay içerisinde uygulamanın silenlerde önemli bir oran farkı bulunmuyor.
Bununla birlikte kullanıcı yaşı, genç kuşakların olumlu etkide bulunma olasılıklarının daha yüksek olduğu bir belirleyici faktör olarak gözüküyor. 65 yaş ve üstü kullanıcıların yalnızca yüzde 12'sine karşılık 18 ve 29 yaşlarındaki gençlerin yüzde 44'ü, Facebook uygulamasını sildiği söyleniyor.
Bu sayılara elbette bir miktar şüphe ile yaklaşılmalıdır. Facebook şu anda 2.2 milyar kullanıcıya sahip, bu yüzden Pew'in birkaç binlik örnek büyüklüğü o kadar da büyük olmuyor. Yine de anketin sonuçları, Facebook'un itibarının lekelendiğini gösteriyor.
Levent Öztürk
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