Facebook Kurucu Ortağı "Bölünme Çağrısı" Yaptı
Facebook'un sonunun gelmesi gerektiğini savunanlara eski kurucusu da katıldı! İşte çok sert açıklamalar...
- Doğan Kürşat Aktaş
Facebook'un kurucu ortağı Chris Hughes, sosyal paylaşım ağını dizginlemek için yasama organlarına çağrı yapan tanınmış kişiler kervanına katıldı. New York Times gazetesine yazdığı yazıda Hughes, üniversite oda arkadaşı ve Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in "kontrol edilemeyen bir güce" sahip olduğunun ve "etkisinin özel sektördeki veya hükumetteki herhangi birinin ötesinde olmasının şaşırtıcı olduğunun" altını çizdi.
Hughes, "Mark, iyi ve kibar bir insan. Ancak, büyümeye odaklanmasının onu internet trafiği için güvenlik ve nezaketten taviz vermeye yönlendirmiş olmasına kızgınım." ifadelerine de yazısında yer verdi ve ekledi: "Kendisinin elinde bulundurduğu iki milyar insanın konuşmalarını izleme, organize etme ve hatta sansürleme kabiliyetinin emsali yok."
Hughes, Zuckerberg'in toplumsal ifade egemenliğinin üzerindeki kontrolünün Facebook'un gücünün en sorunlu yönü olduğunu belirtiyor. Zuckerberg, Facebook'un oylama hisselerinin yüzde 60'ına sahip olduğu için de şirket üzerinde etkili bir şekilde tam denetime sahip. Bu sebeple Federal Ticaret Komisyonu Zuckerberg'i işletmedeki liderliğinden şahsen sorumlu kılmanın yollarını araştırıyor olabilir.
Hughes, Barack Obama'nın seçim kampanyasında çalışmak için 2007'de Facebook'tan ayrılmış ve 2012'de Facebook hisselerini tasfiye etmişti. Eski Facebook yetkilisi, yine de sebep olması muhtemel zararlar adına sorumluluk duygusu hissediyor olduğunu ifade ediyor. Facebook'un halk söylemini şekillendirmedeki rolü ve platforma ait Haber Akışı algoritmasının toplum kültürünü nasıl değiştirebileceği, seçimleri etkileyebileceği ve milliyetçi liderleri güçlendirebileceği konusunda daha dikkatli davranmadığı için kendisi ve Facebook ekibi hakkında hayal kırıklığı duyduğunu da ifade etti.
Facebook'un Küresel İşler ve İletişim Başkan Yardımcısı Nick Clegg ise CNBC'ye verdiği demeçte, "Facebook, elde ettiği başarıların karşısında hesap verme sorumluluğunu kabul ediyor. Ancak başarılı bir Amerikan şirketinin bölünmesi için çağrı yaparak bu konuda faydalı bir sonuç sağlayamazsınız" ifadelerine yer verdi. Clegg, sölerini şöyle tamamladı: "Teknoloji şirketlerinin hesap verme sorumluluğu yalnızca internet için gerekli kuralların titizlikle yürütülmesi ile sağlanabilir. Mark Zuckerberg'in tam olarak istediği şey buydu. Kendisi bu hafta içerisinde bu konuda çalışmak için hükumet liderleriyle buluşmayı planlıyor."
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın