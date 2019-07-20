Facebook, Libra İçin Bekleyecek!
Facebook, yeni kripto para birimi Libra hakkındaki şüpheler için ilk kez bu kadar net konuştu ve garanti verdi!
- Levent Öztürk
Facebook, yetkilileri Libra kripto para biriminin yasallığı konusunda ikna etmeye kararlı gözüküyor. Libra lideri David Marcus, sosyal ağın düzenleyicilerin endişelerini "tamamen gidermeden" ve onay almadan sanal parayı sunmayacaklarının altını çizdi. Marcus'un söylediğine göre Libra Association, temel işlem bilgileri dışında kişisel bilgileri saklamayacak ve Facebook da Calibra cüzdan bilgisini firmanın geri kalanı ile paylaşmayacak.
Ayrıca Facebook'un Libra'ya yaklaşımının bir ödeme aracı olduğunu, yatırım olmadığını belirten Marcus, sistemin amacının para transferlerini ve etkileşimleri kolaylaştırmak olduğunu söylüyor. Marcus'un söylediğine göre, blockchain üzerindeki veriden reklamlar ve diğer yöntemler ile para kazanılmayacak.
Tabii ki Marcus'un ifadelerinin düzenleyiciler için yeterli olacağının garantisi bulunmuyor. Politikacılar zaten Facebook'u, çalışmalarını endişeler tamamen ortadan kaldırılana kadar durdurmaya çağırıyor ve aralarında Donald Trump'ın da bulunduğu liderlerin genel anlamda kripto para hayranı olmadıkları rahatlıkla söylenebilir. Facebook, Libra'yı sunmadan önce uzun bir süre daha endişeleri ortadan kaldırmak ile uğraşmak zorunda kalabilir.
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