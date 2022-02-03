Facebook Messenger, Ekran Görüntüsü Alanı "İspiyonlayacak"

Facebook, Messenger için yeni bir özelliği daha duyurdu: "Ekran görüntüsü aldığınızda sizi ispiyonlamak..."
Mark Zuckerberg, şirketin "kaybolan mesajlar" veya "kaybolma modu" için bir güncelleme sunduğunu duyurdu ve bu güncelleme, etkinleştirildiğinde tüm yeni mesajların Snapchat gibi 12 saat içinde kaybolmasını sağlıyor.
CEO, Facebook üzerinde "Uçtan uca şifreli Messenger sohbetleri için yeni güncelleme sayesinde, biri kaybolan bir mesajın ekran görüntüsünü alırsa bir bildirim alırsınız" diye yazdı ve ekledi: "Ayrıca şifreli sohbetlere GIF'ler, çıkartmalar ve tepkiler de ekliyoruz."
Duyuruya eşlik eden bir ekran görüntüsünde, kaybolan mesajlar ayarı açıkken ekran görüntüsü alındığında "[Facebook kullanıcısının adı] ekran görüntüsü aldı" mesajıyla bilgilendirileceğinizi görebiliyorsunuz.
Gönderiyi yanıtlayan kullanıcılar genel olarak yeni özelliği memnuniyetle karşılıyor gibi gözüküyor, ancak birkaçı "şimdi ekran görüntüsü yerine fotoğraf çekmek için başka bir cep telefonu kullanacağız" diyor.
USA Today'in söylediğine göre özellik şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde genel kullanıma geçti ve önümüzdeki birkaç hafta içinde Avrupa'da da kullanılabilecek...
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