Facebook, Metin Tabanlı Mesajların da Transfer Edilmesine İzin Verecek

Facebook, 2019 yılının Aralık ayında Google Fotoğraflar gibi platformlara fotoğraf ve video aktarma özelliğini tanıtmış, veri transfer aracını daha sonrasında da daha fazla platforma getirmişti. Ancak metin tabanlı içerik için şimdiye kadar böyle bir imkan yoktu.
Ama artık bu durum değişmiş gibi görünüyor. Metin tabanlı gönderiler bundan sonra Google Dokümanlar, Blogger veya WordPress.com gibi platformlara aktarılabilecek. Tıpkı diğer veri türlerinde olduğu gibi, aktarımı talep ettiğinizde, Facebook bunu arka planda gerçekleştirecek ve tamamlandığında size bir e-posta gönderecek.
Facebook, aracın gizlilik göz önünde bulundurularak geliştirildiğini ve aktarıma başlamak için şifrenizi yeniden girmeniz gerektiğini söylüyor. Ek olarak, veriler aktarım sırasında şifrelenecek. Gizlilik konusu, Facebook'un ünlü olduğu bir alan değil; bu nedenle şirket, tüketici güvenini yeniden kazanmak için son birkaç yılda önemli adımlar atmış durumda.
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