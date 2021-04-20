Facebook, Metin Tabanlı Mesajların da Transfer Edilmesine İzin Verecek

Facebook, şimdiye kadar metin tabanlı gönderileriniz için sunmadığı özelliği nihayet sunmaya hazırlanıyor. Artık metin tabanlı gönderilerinizi Google Dokümanlar, Blogger veya WordPress.com gibi platformlara aktarabileceksiniz...