Müslüman Gruptan Facebook'a Yeni Dava

Bir Müslüman sivil haklar grubu Facebook'a "yanıltıcı" içerik denetimi iddiaları nedeniyle dava açtı. İddia, şirketin rutin olarak kurallara aykırı paylaşımları kaldıramadığını iddia ediyor.

Müslüman gruptan Facebook'a dava

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