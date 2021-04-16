Müslüman Gruptan Facebook'a Yeni Dava

Yeni bir tüketici koruma davası, Mark Zuckerberg ve Sheryl Sandberg gibi Facebook yöneticilerinin, şirketin politikalarını ihlal eden içeriği kaldırdığı bahanesi ile Kongre'yi ve Amerikan halkını yanılttığını iddia ediyor. Sivil haklar örgütü Muslim Advocates tarafından geçtiğimiz Perşembe günü açılan dava, şirketin rutin olarak kurallara aykırı gönderilerin platformda silinmeden kalmasına izin verdiğini iddia ediyor. Bu durumun, Müslüman karşıtı nefretin platforma yayılmasına izin vererek gerçek dünyaya zarar verdiğini söylüyorlar.
Facebook'un bu konudaki başarısızlıklarına bir örnek olarak, kuruluş, şirketle paylaştığı 26 Müslüman karşıtı nefret grubundan oluşan bir listeye işaret ediyor. 19 tanesi hala Facebook'ta yer alıyor ve birçoğunun "Cihad Gözlemi" ve "Tehdidi Anlamak" gibi açıkça Müslüman karşıtı isimleri var.
Muslim Advocates'in avukatı Mary Bauer, NPR'ye verdiği demeçte, "Bu, aradan sızan ufak tefek hatalar diyerek geçiştirilecek bir şey değil" dedi ve ekledi: "Bu, akademisyenlerin işaret etmesine rağmen silinmeden yer almaya devam eden yaygın bir içerik. Facebook bu materyali kaldırmama kararı aldı."
Dava, yargıçtan Facebook'a içerik denetleme politikaları ve uygulamaları hakkında yanlış ve yanıltıcı ifadeler vermeyi bırakmasını istiyor ve "mütevazı" bir maddi tazminat talep ediyor.
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