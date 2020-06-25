Facebook, Oculus Go VR Gözlüğünün Fişini Çekti

Ve Facebook kararını verdi... Şirket Artık Oculus Go üretmeyecek ve hatta desteğini de kesecek. Peki, Oculus Go sahipleri ne yapacak, güncelleme veya içerik sunulacak mı? Facebook'un Oculus Go üretimini sonlandırması, VR gözlük işinden tamamen çıktığını mı gösteriyor, yoksa şirket Oculus Go 2 için kolları sıvamış olabilir mi?

  • Ercan Uğurlu
Facebook, Oculus Go VR Gözlüğünü Mezara Götürüyor

Sanal gerçeklik gözlükleri kuşkusuz ilgi odağı. Sanal dünya deneyimi yaşatması ile eğlence amaçları doğrultusunda kullanılan bu gözlük ve başlıklar, önümüzdeki yıllarda daha gelişmiş şekilde karşımıza çıkacak ve bambaşka bir deneyim yaşatacaklar. Bugün atılan adımlar, teknolojinin henüz sadece emekleme adımları olarak kabul edilebilir. Facebook da daha iyisi için, Oculus Go'yu üretimden kaldırıyor.

Duyuru Oculus'un web sitesinde bir blog yazısı ile yapıldı. Metinde Oculus sahiplerine yoğun ilgi için teşekkür edilirken, artık Oculus Go için yolun sonuna gelindiği de söyleniyor. Amaç ise, daha iyisini geliştirmek için daha fazla zaman kazanabilmek. Şirket, Oculus Go'nun üretimini sonlandırarak, daha iyi deneyim sunan Oculus Quest ve Oculus Rift modelleri üzerine yoğunlaşacak ve yeni modeller geliştirecek.

Halihazırda Oculus Go sahipleri, 4 Aralık 2020'den sonra markette yeni uygulama ve  oyun bulamayacaklar. Ayrıca yeni güncellemeler de bu tarihten sonra eklenmeyecek. Şirket, Oculus Go'nun fişini böylece tamamen çekmiş olacak.

Ancak öte taraftan iyi haber, Oculus Quest 2'nin geliştirilmeye devam edilmesi oluyor. Muhtemelen Oculus Quest 2'yi 2021 yılında görebileceğiz.

Bu arada Oculus Go, halen ülkemizde satışta bulunuyor. Oculus Go fiyatı ise, üst modellere göre daha erişilebilir olmasıyla önem arz ediyordu. 32 GB'lık sürümü 2999 TL fiyatında olan Oculus Go, 64 GB'lık modeliyle ise 3599 TL fiyatla bulunabiliyor. Buna göre, Oculus Quest 2'nin fiyatının çok daha yüksek olacağını tahmin etmek zor değil.

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