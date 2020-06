Facebook, Oculus Go VR Gözlüğünün Fişini Çekti

Ve Facebook kararını verdi... Şirket Artık Oculus Go üretmeyecek ve hatta desteğini de kesecek. Peki, Oculus Go sahipleri ne yapacak, güncelleme veya içerik sunulacak mı? Facebook'un Oculus Go üretimini sonlandırması, VR gözlük işinden tamamen çıktığını mı gösteriyor, yoksa şirket Oculus Go 2 için kolları sıvamış olabilir mi?