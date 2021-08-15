Facebook, Sahibi Olduğu Popüler Hizmeti Satmak Zorunda Kalabilir!

İngiltere'nin rekabet düzenleyicisi CMA, Facebook'un GIF paylaşım platformu Giphy'yi satın almasının sosyal medya ve dijital reklamcılıktaki rekabete zarar verdiğini düşünüyor. Kurum, geçici kararının bir parçası olarak, düzenleyici, Facebook'un TikTok ve Snapchat gibi rakiplerinin halihazırda kullandıkları bir hizmet olan Giphy'ye erişmesini engelleyebileceğine yönelik endişelerini dile getirdi. Ayrıca Facebook'un GIF platformunun müşterilerinin erişim karşılığında daha fazla veri teslim etmesini gerektirebileceği de açıklamaya eklendi. Eğer kurumun itirazları devam eden incelemenin bir parçası olarak onaylanırsa, düzenleyici, Facebook'u anlaşmayı feshetmeye ve Giphy'yi bütünüyle satmaya zorlayabileceği söyleniyor.
CMA, Facebook, WhatsApp ve Instagram dahil olmak üzere firmanın varlıklarının sosyal medya etkinliğinin yüzde 70'ini oluşturduğunu ve internet kullanıcılarının yüzde 80'inin firmanın hizmetlerine ayda en az bir kez eriştiğini bildiriyor.
Düzenleyici, sosyal medyanın ötesinde satın almanın 5.5 milyar dolarlık görüntülü reklam pazarında Facebook'a potansiyel bir rakibi ortadan kaldırabileceğini de öne sürüyor. Anlaşmanın ardından Facebook'un Giphy'nin ücretli reklam ortaklıklarını sonlandırmasına atıfta bulunan düzenleyici, bu kararın firmanın reklam genişlemesini etkili bir şekilde durdurduğunu söylüyor. CMA, bunun daha geniş reklamcılık sektöründe inovasyon üzerinde bir etkisi olduğunun altını çiziyor.
Facebook'un geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı, Giphy'yi 400 milyon dolarlık bedelle satın almakta olduğuna ve Instagram ile entegre etmeyi planladığına yönelik duyuru, düzenleyicileri alarma geçirmişti. Sosyal ağ, sırasıyla sosyal medya ve reklam tekelleri nedeniyle ABD ve AB'de tekel karşıtı şikayetlerle karşı karşıya. Aynı zamanda İngiltere; Google, Facebook ve Apple'ın beğenilerini denetlemek için özel bir Dijital Piyasalar Birimi oluşturarak Büyük Teknoloji incelemesini hızlandırdı. Yeni kurulan ajans, CMA içinde yer alıyor ve insanlara verileri üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için tasarlanmış durumda.
Düzenleyici, birleşmenin rekabete zarar verdiği sonucuna varırsa kullanıcıları korumak için "gerekli önlemleri alacağını" söylüyor. Nihai karar 6 Ekim'de verilecek.
Bir Facebook sözcüsü CMA'nın ön bulgularıyla "aynı fikirde olmadığını" söyledi: "CMA'nın kanıtlarla desteklendiğine inanmadığımız ön bulgularına katılmıyoruz. Gösterdiğimiz gibi, bu birleşme Birleşik Krallık'ta - ve tüm dünyada - GIPHY'yi ve hizmetlerimizi kullanan kişilerin ve işletmelerin çıkarınadır. Anlaşmanın rekabete zarar verdiğine dair yanlış algıyı gidermek için CMA ile çalışmaya devam edeceğiz."
Firma, daha önce Giphy'nin Birleşik Krallık'ta herhangi bir faaliyeti olmadığını iddia etmişti, bu da CMA'nın anlaşma üzerinde hiçbir yetkisi olmadığı anlamına geliyordu. Ayrıca, Giphy'nin ücretli hizmetlerinin, düzenleyicinin kendi pazar tanımı kapsamında görüntülü reklamcılık olarak sınıflandırılamayacağını iddia etti...
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