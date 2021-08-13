Uzaktan Çalışanların 1 Numaralı Kabusu: Eski Bilgisayarlar ve Donanımlar!

Intel'in yeni raporuna göre birçok çalışan, bilgisayar ve diğer teknoloji araçlarıyla yaşadıkları sorunlar sebebiyle her hafta onca saatini boş yere kaybediyor ve bu üretkenliklerine büyük zarar veriyor.
Rapor, İngiltere merkezli hibrit çalışma modelini benimseyen bir şirketin 1000 çalışanı üzerinden toplanan verilerle hazırlanmış. Bu kişiler arasında bir anket hazırlayan Intel, çalışanların 5'te 2'sinin (yüzde 43) cihazlarında yaşadıkları sorunları düzeltmek için haftada 2 ila 3 saat harcadıklarını tespit etmiş. Ayrıca çalışanların 3'te 1'i (yüzde 33) video konferans sırasında yaşadığı sorunları gidermek için aşağı yukarı yine aynı miktarda zaman harcadığı ortaya çıkmış. Bu sonucu direkt olarak paraya çevirecek olursak, İngiltere'de çalışan başına yılda yaklaşık 3 bin 165 dolarlık kayıp yaşandığı görülüyor.
Ankete katılan çalışanların neredeyse yarısına göre bu sorunların tümü güçlü cihazlarla düzeltilebilir. Ellerindeki donanımın yükseltilmesi gerektiğini düşünen çalışanlar, böylece haftada boşa geçen ortalama 6 saati geri kazanabileceklerini söylüyor.
Öte yandan eksik donanımların ve performans kaybı yaşatan eski cihazların, çalışanların ruh sağlığı üzerinde de olumsuz etkisi olduğunu iddia eden Intel, bu konuda da hiç haksız değil. YouTube işi yapıyorsanız, altyapısı pek çok yerde bir hayli yetersiz olan coğrafyamızda video upload etmek hem zaman alıcı, hem de sinirleri gerici bir işlem takdir edersiniz ki. Ya da video render yaparken, bilgisayarınızın işlemci gücünün yetmediğini veya şu sıcak yaz günlerinde çok ısınan bilgisayarınızın sürekli olarak kapanarak çalışmanızı engellediğini düşünün. Intel pek de haksız değil.
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