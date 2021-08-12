Messi'nin PSG'ye Transferinde Bir İlk: Maaşın Bir Kısmı Token'la Ödenecek!

Kripto para birimleri, tüm tartışmalara rağmen her geçen gün biraz daha hayatımıza giriyor. Bunun en güzel kanıtlarından biri de, hiç kuşkusuz futbol alanında yaşananlar. Futbol kulüplerinin ardı ardına fan token'lar çıkartmasına alışmaya başladık ama şimdi bir adım daha ileriye gidiyoruz: Lionel Messi'nin PSG'den alacağı maaş...
Geçtiğimiz günlerde Lionel Messi'yi kadrosuna katan Fransız futbol kulübü Paris Saint-Germain (PSG), eski Barcelona yıldızının maaşının bir kısmının dijital taraftar tokenları ($PSG) ile ödeneceğini açıkladı. PSG ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Messi'ye yıllık 41 milyon dolar artı ikramiye ödenecek. Ancak PSG, be meblağın ne kadarının token ile ödeneceğini açıklamış değil.
Parsi Saint-Germain, taraftar tokenları (FTO) için Socios adlı bir şirketle çalışıyor. Bu tokenlar, taraftarlara bazı küçük işlerde ve kararlarda oy hakkı veya özel ürünlere erişim gibi imkanlar sağlıyor. Socios'un kendisi, FTO'yu şöyle tanımlıyor: "Taraftar Tokenları, bir oy hakkına sahip olduğunuzu temsil eden ve size kulübe özel benzersiz ödüller ve deneyimlere erişimi sağlayan dijital varlıklardır. Taraftar Tokenları takas edilebilir ve onlara sahip olmanız size takım kararlarına oy verme ve VIP deneyimleri, özel ürünler, biletler gibi ürünler için rekabet etme "lisansını" verir."
Socios Taraftar Tokenları, Ethereum'un ERC20 protokolüne dayanan chiliZ ($CHZ) yardımcı program jetonları tarafından destekleniyor ve şu anda $PSG FTO'su, diğer tüm FTO'lar arasında en yüksek olan yaklaşık 40 ABD Doları'ndan işlem görüyor. Beklendiği gibi, Messi anlaşmasından sonra $PSG fiyatında artış yaşandı.
Bilindiği gibi ülkemiz kulüplerinden Fenerbahçe de, geçtiğimiz günlerde kendi taraftar tokenlarını piyasaya sürmüştü...
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