Messi'nin PSG'ye Transferinde Bir İlk: Maaşın Bir Kısmı Token'la Ödenecek!

Lionel Messi'nin Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transferi ile bir ilk daha yaşandı: Yıldız futbolcunun kazanacağı paranın bir kısmı, taraftar tokenları ($PSG) ile ödenecek!