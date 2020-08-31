Facebook, Sahte Instagram Beğenilerine Savaş Açtı

Facebook, sahte Instagram beğenileri konusunu bir kez daha mahkemeye taşıyor. Şirket, yaptığı açıklamada Instagram beğenileri ve yorumları satan bir kişiye dava açtığını söylerken, davacı olduğu kişinin, Instagram kullanıcılarına sahte beğeniler, yorumlar sattığını ve ayrıca takipçi kazandırmak için bot ile otomasyon yazılımları kullandığını saptadıklarını ifade ediyor.
Facebook, sahte Instagram beğenisi satan birine dava açtı! Yetmedi, kullanıcı verilerini kötüye kullandığı için bir İngiliz geliştiriciyi de mahkemeye verdi.
Facebook'un bu hamlesi tek örnek teşkil etmiyor. Şirket, bu sene başında İspanyol bir geliştiriciye benzer şekilde dava açarken, daha önce, 2019 yılında da bir Yeni Zelanda şirketine dava açmıştı. Şimdi ise verileri kötüye kullanan veya hizmet şartlarını ihlal eden geliştiricilere bir dizi davaya daha hazırlanıyor.
Instagram'da beğeni, yorum ve takipçi satın alma ülkemizde de sıkça kullanılan bir yöntem. Sosyal medyada takipçi satan, beğeni ve yorum desteğinde bulunarak iş yapan çok sayıda "şirket" var. Sosyal medyayı yalnızca bireysel olarak kullananlar değil, bu işten para kazanan ve ünlü olarak bilinen sosyal medya fenomenlerinden YouTuber'lara, Instagram ünlülerinden Twitter tanınırlarına kadar çok sayıda kişinin başvurduğu bu yöntem için yolun sonu gelecek mi, gelmeli mi? Yorumlarınızı aşağıda bizlerle paylaşın.
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