10.000 Litre Kolaya Kabartma Tozu Attılar. Ve İşte Ortaya Çıkan Sonuç!

Meraklı bir YouTube kullanıcısı, en sonunda insanlara istediklerini vermeye karar verdi ve 10.000 litre Coca Cola'nın içerisine bol miktarda kabartma tozu döktü. Bu "deneyin" yaklaşık 9.000 dolardan biraz daha fazlasına mal olduğu tahmin ediliyor ve bunun da bir "gazoz fıskiyesi" için muazzam bir bedel olduğu söylenebilir. Ancak kaydın YouTube üzerinde şimdiden 6 milyondan fazla izleme almış olması, belki de buna değdiğini gösteriyor.
YouTube üzerinde Mimax olarak tanınan Rus blogger, söylenilene göre bu gösteriyi uzun zamandır planlıyordu ve bu kola fıskiyesinin tohumları dört yıl önce atılmıştı. Monakhov şunları söylüyor: "Bu saçma ve işe yaramaz bir şey gibi görülebilir ancak benim için anlamı büyük. Benim bütün kariyerim bunun hakkında."
Videoda pek çok kişinin bu gösteri için hazırlıkları yapması, özel olarak düzenlenmiş tenekeye binlerce kola şişesinin doldurulması gibi sahneler görülüyor. Patlayan kola etkinliği genellikle Mentos ile yapılsa da, bu gösteri için Mentos yerine kabartma tozu kullanılmasının sebebi kabartma tozunun daha ucuz olması olarak açıklanıyor. İkilinin oluşturduğu kimyasal tepkimeler farklı olsa da, sonuç olarak ortaya çıkan görüntü temel olarak aynı.
Kabartma tozu kola kuyusuna döküldüğünde, bu bileşenlerin karışımı muazzam miktarda karbondioksit gazının ortaya çıkmasına ve içeceğin gökyüzüne doğru fışkırmasına sebep oluyor. Bu reaksiyon, asidik bir elementin bazik bir element ile karşılaşması sonucunda ortaya çıkıyor.
Bu ikisi birleştiğinde asitteki hidrojen, karbonat ile tepkimeye girerek ara bileşik olarak hidrojen karbonatı oluşturuyor ve bu da hızlı bir şekilde parçalanarak karbondioksit ve suya dönüşüyor. Karbondioksidin bu şekilde aniden ortaya çıkması da suyu sıkışmış fıçının dışına itiyor ve volkanik bir kola patlaması oluşturuyor.
Tepkime yeni karbondioksit yaratmıyor ancak içeceğin içerisindekinin ani bir şekilde açığa çıkmasına sebep oluyor. Eğer yere düşürülmüş bir kola şişesini açtıysanız, bunun sonucunu tahmin edebilirsiniz ve bu eylemin 10.000 litre ölçeğine çıkartılması da adete bir kola yağmuru oluşmasına sebep oluyor.
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