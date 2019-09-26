Facebook, Sinir Ağı Firmasını Satın Aldı
Sosyal medya devi Facebook, geleceği açısından son derece önemli bir satın almaya daha imza attı!
Facebook, sinir ağlarında uzmanlaşan bir şirketi satın aldı. Firmanın amacı, bu teknolojiyi gelecekteki Oculus sanal gerçeklik başlığında kullanmak olabilir.
Raporlara göre sosyal canavar, New York merkezli CTRL+Labs'ı 500.000 dolar ile 1 milyon dolar arasında bir ödeme karşılığında satın aldı. Dört yaşındaki firma, Facebook'u artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik bölümü olan Facebook Reality Labs (Oculus Research olarak da biliniyor) ile bütünleşecek.
CTRL-Labs'ın ekrandaki bir karakteri kolunuzla kontrol etmenize olana tanıyan bir kol bandı bulunuyor. Bu bant, "aklınızı okumuyor" ancak bunun yerine kolunuzdaki sinir etkinliğini izliyor. Bu sayede kolunuzu kaldırmayı düşünseniz bile çalışıyor.
Sanal gerçeklik ile etkileşimde bulunmak için muhtemelen en uygun yoldan uzağız. Oculus başlıklarının kullandığı tetik stili denetimler, oyunlarda işe yarasa da, diğer tür sanal gerçeklik deneyimlerine pek uymayabiliyor. Ekrandakileri sadece düşünceyle hareket ettirebilmek, daha rahat bir etkileşim deneyimi sunabilir.
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