Facebook'tan sonra Xiaomi de Kendi Akıllı Gözlüğünü Tanıttı...

Geçtiğimiz günlerde akıllı gözlüğünü tanıtan Facebook'un ardından, Çinli telefon devi Xiaomi de kendi akıllı gözlüğünü tanıttı. Görünüşe bakılırsa akıllı gözlük savaşları başlamak üzere...

  • Levent Öztürk
Xiaomi de kendi akıllı gözlüğünü tanıttı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

.

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 9 Eylül aktüel ürünler kataloğu: Notebook, tablet ve pek çok teknolojik ürün var
A101 2 Eylül aktüel ürünler kataloğu: Teknolojik ürünler uygun fiyata satışta
BİM 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda tablet, klavye ve mause sürprizi!

Günün En çok Okunanları
iPhone 13 Türkiye Fiyatları Açıklandı: Artık 22.999TL'lik iPhone da Var!
Toyota, Yeni Hibritleriyle Gövde Gösterisi Yaptı!
iPhone 13 Pro ve Pro Max tanıtıldı:İşte Yeni Pro iPhone'larn Özellikleri
Fukushima Nükleer Felaketinden 10 Yıl Sonra Kanser Şoku!
AMD'nin Kripto Madencilik İçin Geliştirdiği Ekran Kartı Sızdı

 

 