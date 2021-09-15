Facebook'tan sonra Xiaomi de Kendi Akıllı Gözlüğünü Tanıttı...

Facebook'un akıllı gözlüklerini tanıtmasının hemen ardından, Xiaomi de kendi akıllı gözlüklerini piyasaya sürerek Facebook'a meydan okumaya hazırlanıyor. Cihaz, fotoğraf çekebilecek, mesaj ve bildirimleri görüntüleyebilecek, arama yapabilecek, navigasyon sağlayabilecek ve gerçek zamanlı olarak gözünüzün önünde metin çevirebilecek.
Xiaomi'nin akıllı gözlükleri sadece 51g ağırlığında ve dört çekirdekli bir ARM işlemci tarafından destekleniyor. Cihazda MicroLED görüntüleme teknolojisi kullanılıyor ve firma bu karar için birkaç neden sıralamış durumda. İlk olarak, bu, Xiaomi'nin yapısal tasarımda ihtiyaç duyulan tasarım alanını azaltmasına olanak tanıyor ve bu da cihazı hafifletiyor. İkincisi, MicroLED'ler daha parlak ekranlara ve daha derin siyahlara izin veren doğal bir yayıcı özelliğe sahip, böylece daha basit bir yapıyı korurken daha yüksek piksel yoğunluğuna ve daha uzun ömre sahip olunabiliyor.
Cihazda kullanılan ekran çipi 2,4 mm x 2,02 mm boyutlarında ve yalnızca 4µm boyutunda ayrı piksellere sahip. Xiaomi, tek renkli bir ekran çözümü kullandığından dolayı, giyilebilir cihazla çekilen fotoğraflar, bunları kullanarak renkli olarak görüntülenemiyor ve firma bunun "karmaşık optik yapılardan yeterli ışığın geçmesine izin vermek için" yapıldığını söylüyor.
Xiaomi, basın açıklamasında akıllı gözlüğünün fiyatını ya da ne zaman piyasaya sürüleceğini açıklamadı.
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