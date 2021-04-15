Facebook'tan Tinder'a Rakip Uygulama: Sparked ile Videolu Çöpçatanlık

Tinder, happn ve Inner Circle gibi oldukça ünlü çöpçatanlık uygulamalarından sonra Facebook da bu alana girmeye karar verdi. Ancak Facebook'un uygulaması işleri bir adım öteye taşıyor ve videolu sohbete olanak tanıyor.
Facebook'un şu an test ettiği uygulamanın adı Sparked. Bu yeni uygulama pek çok kişi ile 4 dakikalık video yoluyla görüşme yapma olanağı tanırken, uygulama Facebook profili üzerinden aktif oluyor. Sparked'da yine diğer çöpçatanlık uygulamalarında olduğu gibi profiller arasında dolaşıyor ve bu profilleri sağa ve sola kaydırarak tercihlerinizi belirliyorsunuz. Eşleştiğiniz profillerle ise video yoluyla görüşmenin kapısı aralanıyor.
Sparked, bu video görüşmelerini belirli seanslar halinde süreli olarak tutuyor. İlk görüşme 4 dakika ile sınırlandırılırken, eğer taraflar iyi vakit geçiriyorlarsa 10 dakika süreli ikinci bir seans başlatılıyor. Bu görüşmenin ardından da işler hala yolundaysa, bu defa diğer iletişim bilgilerinin paylaşılmasına olanak tanınıyor.
Facebook Sparked şu an test aşamasında. Şimdilik direkt olarak tarayıcı üzerinden çalışan servis, Android market veya iOS'ta henüz yer almıyor.
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