Facebook'tan Tinder'a Rakip Uygulama: Sparked ile Videolu Çöpçatanlık

Facebook, video yoluyla çöpçatanlık dönemini başlatıyor ve Tinder'a farklı bir yoldan rakip olmaya hazırlanıyor. Uygulamanın adı Sparked ve bu servis, "yalnız kalplere" hitap ediyor.