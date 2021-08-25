Facebook Uygulamasına Yeni Özellikler: Sesli ve Görüntülü Arama Geliyor!

Facebook, kullanıcılara ana uygulamanın içinden sesli ve görüntülü arama yapma imkanı veren bir özelliği test etmeye başladı. Daha önceden olduğu gibi, bu özellik de sadece sınırlı sayıda hesapta aktif olarak kullanılabiliyor. Ancak programa dahil olanlar, Messenger uygulamasını başlatmak zorunda kalmadan, platformdaki arkadaşlarını sesli ve görüntülü olarak arayabiliyorlar.
Facebook bu hamleyi, kullanıcıların sesli ve görüntülü görüşme için ana Facebook uygulaması ile Messenger arasında gidip gelmesini engellemek için yapıyor gibi görünüyor. Firma aynı zamanda sahip olduğu farklı platformların mesajlaşma sistemlerini tek bir çatı altında toplamayı da planlıyor. 2020 eylül ayında Instagram ile Messenger arasında mesaj gönderebilme imkanını devreye almıştı. Buna ek olarak WhatsApp'ın da platformlar arası mesajlaşma yeteneği kazanacağını belirtmişti.
Facebook artık Messenger'ı ayrı bir uygulamadan ziyade bir Facebook servisi olarak görüyor. Bu servisi farklı platformlara genişletip hepsinin kendi üzerinde diğer farklı platformlarla iletişim kurma imkanının sağlanması için çaba gösteriyor. Bu çalışmaların devam edeceği ve yakında yeni haberlerle karşınızda olacağımızı tahmin ediyoruz.
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