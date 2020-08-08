Facebook ve Apple Arasındaki Kriz Çözüldü: Facebook Gaming, iOS'ta!

Facebook ve Apple arasında bir süredir devam eden Facebook Gaming krizinde sonunda anlaşma sağlandı. Yapılan açıklamalara göre Facebook Gaming, iOS platformunda yer alacak. Ancak Apple'ın önemli bir şartı var, o da Facebook Gaming'deki oyunların kaldırılması.
Facebook Gaming Nedir?
Peki, Facebook Gaming nedir? Facebook Gaming, Facebook tarafından oyun severler ve yayıncılar için hazırlanmış bir platform. Tıpkı Twitch benzeri bir sisteme sahip olan Facebook Gaming, yayıncıların canlı olarak yaptıkları oyun yayınlarının oyun severler tarafından izlenmesini sağlayan bir servis. Sistemde öte yandan kullanıcıların birbirleriyle oynayabilmeleri için mini oyunlar da bulunuyor.
Facebook Gaming Neden iOS'ta Kullanılamıyordu?
Facebook tarafından daha önce Andoid platformuna sunulan Facebook Gaming, iOS tarafında ise App Store politikaları sebebiyle Apple tarafından defalarca kez reddedilmişti. Ancak sonunda Apple ve Facebook el sıkışmış gibi görünüyor.
Facebook, yaptığı açıklamada Facebook Gaming'i iOS platformunda görmek için çok çalıştıklarını açıkladı. Facebook Gaming içinde yer alan oyunların, Apple'ın App Store politikaları ile örtüşmediğini ve Apple'ın kesinlikle bu konuda taviz vermediğini söyleyen Facebook yetkilileri, çareyi platformdaki mini oyunları kaldırmakta bulmuş. Bu gelişmeyle beraber sorun da aşılmış gibi görünüyor.
iOS'ta yer alacak Facebook Gaming'de, oyun severler yayıncıların hazırladıkları oyun yayınlarını izleyebilecekler, sohbet edebilecekler. Ancak buna karşın birbirleriyle oyun oynayamayacaklar. Apple için Facebook Gaming örneği tek değil. Apple, iPhone ve iPad'lere gelmesi çok beklenen Microsoft'un Xbox Project xCloud bulut oyun sistemini de banlamıştı. Hatta bu konuda aldığı kararla Apple'ın CEO'su Tim Cook, App Store'daki rekabete zarar vermekle de suçlanıyor.
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