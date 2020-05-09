Facebook ve Google'dan Yeni Koronavirüs Kararı

Facebook ve Google, geçtiğimiz gün yaptıkları açıklama ile çalışanlarının büyük bir kısmına bu yılın sonuna kadar evden çalışma izni vereceğini duyurdu. Facebook, ofislerinin pek çoğunu en azından 6 Temmuz tarihine kadar açmayı planlamadığını söyledi ve firma sözcüsünün açıklamasına göre ofislerin tekrar açılacağı tarihi belirlemek için "kamu sağlığı verisi, hükümet yönetmelikleri ve yerel detaylar" gibi farklı etkenler göz önünde bulundurulacak.
Google CEO'su Sundar Pichai ise Perşembe günü tüm çalışanların katıldığı bir toplantıda 2020'nin geri kalanında muhtemelen evden çalışacaklarını söyledi.
Pek çok firmada olduğu gibi, Facebook ve Google çalışanları da Koronavirüs'ün yayılmasını yavaşlatmak için, bir süredir evden çalışıyorlardı. Silikon Vadisi'ndeki en büyük firmalardan ikisinin bu duyurusunun, geri kalan teknoloji firmalarına da benzer adımlar attıracağı düşünülüyor.
Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Nisan ayında yaptığı bir konuşmada sosyal ağın çalışanlarının, toplum tekrar normalleşmeye başladığında muhtemelen işe dönen en son grup içerisinde olacağını söyleyerek işe dönüşün de "aşamalı bir şekilde" yapılması gerektiğini belirtmişti. Aynı zamanda çalışanların büyük bir kısmının Mayıs'ın sonuna kadar evden çalışacaklarını da söylemişti.
Google da benzer planlar yaparak, çalışanlarına en azından 1 Haziran'a kadar evden çalışacaklarını söylemişti. Ayrıca Google, ofise dönüşün aşamalı olacağını belirtmişti. Pichai, Perşembe günü yaptığı konuşmada ofisten çalışması gereken çalışanların Haziran ya da Temmuz ayında ofise dönebileceklerini ve kampüslerde bu çalışanları korumak için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti. Ama çoğunluk, evden çalışmaya devam edecek gibi görünüyor.
İki firmanın duyurusu, Dünya genelinde binlerce çalışanı etkiliyor. Şu anda Facebook'ta 48.000'den fazla tam zamanlı çalışan bulunurken, Google'ın ana firması Alphabet ise 120.000'den fazla kişiye iş sağlıyor.
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