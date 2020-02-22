Facebook ve Sony'den Yeni Corona Kararı!

MWC 2020, Corona virüsünün vurduğu tek etkinlik değil. Bu dev etkinlik de, Corona'nın kurbanları arasındaki yerini almak üzere...

  • Levent Öztürk
GDC'den de çekilmeler başladı...
Associated Press

COVID-19, yani Corona virüsü salgınından etkilenen tek fuar MWC 2020 değil. Facebook, yıllık Oyun Geliştiricileri Konferansı'ndan (GDC – Game Developer's Conference) bu yıl için çekileceğini duyurdu. Bu çekilme ile beraber Facebook Gaming ve Oculus da çekilmiş oluyor ve firma, çalışanlarına fuara katılmama konusunda tavsiyede bulundu.

Bir Facebook sözcüsünün söylediğine göre çalışanlar, geliştirme ortakları ve GDC topluluğu, sağlık ve güvenliğine karşı duyulan endişe sebebiyle bu yıl konferansa katılım olmayacak. Ancak firma videolar, online Soru ve Cevap'lar gibi seçenekleri kullanarak önümüzdeki haftalarda düzenleyeceği uzaktan toplantılar ile planladıkları duyuruları paylaşacak.

Facebook'un ardından GDC'ye katılmayacağını bildiren bir diğer isim de Sony oldu. Konsol devi yaptığı açıklamada virüs tehlikesinin artması ve küresel ulaşım sınırlamalarının her gün değişmesi sebebiyle GDC'ye katılmayacağını söyledi. Bu kararı zorlanarak verdiklerini belirten firma, en büyük önceliklerinin küresel çalışma güçlerinin sağlığı ve güvenliği olduğunun altını çizdi.

COVID-19 şu ana kadar teknoloji endüstrisi üzerinde oldukça büyük etkilere sebep oldu. Virüs endişeleri sebebiyle MWC 2020 iptal edildi, Apple iPhone kaynaklarının yetersiz kalabileceği uyarısında bulundu ve Sony PAX East'ten çekildi.

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