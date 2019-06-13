Facebook: Watch Videoları Uçuşa Geçti!
Faceebok, pek de bekleneni veremediği iddia edilen hizmeti için, bunun tam tersini söyleyen rakamları paylaştı!
- Zeynel A. Öztürk
Facebook, kullanıcıları "daha derinden" birbirine bağlayacak video hizmeti Watch için hayaller kurmaya devam ediyor. Hizmet hakkında çarpıcı veriler paylaşan firma, yeni planını da açıkladı.
Sosyal deve göre ayda 720 milyon kullanıcı Watch'u seyrederken 140 milyon kişi, günde en az bir dakika Watch seyrediyor. Günlük ziyaretçilerin günde ortalama 26 dakikadan uzun Watch seyrettiği belirtiliyor. Facebook Watch, temmuzda Anna Kendrick ve Zac Efron'un oynadığı Human Discoveries'i gösterecek. Ağustosta ise Ball in the Family, Curse of Akakor, Five Points ve Huda Boss'un yeni sezonları yayınlanacak. Sonbaharda yayınlanacak diziler arasında Kerry Washington'ın Sorry For Your Loss'u (Season 2), The Birch, Jessica Biel'in başrolünü oynadığı Limetown var.
Facebook Watch ilk senesinde biraz zorlanmış, iddialara göre haber programlarının bütçelerinden kesinti yapmış ve gösterdiği MLB müsabakalarının sayısını azaltmıştı. Bu son veriler ve duyurular, Watch'un hayatını sürdüreceğinin bir işareti gibi görünüyor. Yine de Facebook'un sunduğu verilere bir miktar şüpheyle bakmak gerek çünkü firmanın video istatistiklerinde yalan söyleyebildiği biliniyor.
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