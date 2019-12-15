Facebook'tan WhatsApp ve Messenger İçin Çok Net Tavır!

Şifreleme üzerine bir senato görüşmesi ABD'de yaklaşırken Facebook yöneticileri, Başsavcı William Barr'a gönderdikleri bir mektupta, sosyal medya devinin kanun güçlerine şifrelenmiş mesajlaşma ürünleri için erişim sağlamayacağını bir kez daha söyledi.
WhatsApp lideri Will Cathcart ve Messenger lideri Stan Chudnovsky tarafından kaleme alınan mektupta, Facebook'un ürünlerinde kanun güçleri için bir arka kapı erişimi yaratmanın, siber suçlular için de bir giriş yolu açacağını belirttiler. Yöneticiler, kanun güçlerinin istedikleri erişimin "suçlular, hackerlar ve baskıcı rejimler için bir hediye" olacağını ve platformdaki herkesi zarara daha açık bırakacağını söyledi.
Ekim ayında ABD kanun güçleri firmanın şifreleme planlarından duydukları endişeyi dile getirerek, bu planın seks tacirleri ve çocuk istismarı yapan kişiler gibi suçlulara yardımcı olacağını söylemişti. Barr, kanun güçlerinin firmanın sistemlerine bu ciddi suçları incelemek için erişime sahip olması gerektiği konusunda ısrarcıydı ve firmaların sistemlerini bilerek tüm erişimi engelleyecek şekilde tasarlamalarının bir hata olduğunu söyledi.
Facebook yöneticilerinin gönderdikleri mektup, Barr'ın Ekim ayındaki konuşmasına yanıt olarak gönderildi ve şifreleme üzerine bir Adliye Senatosu görüşmesi öncesinde kaleme alındı.
Facebook mesajlaşma mahremiyeti direktörü Jay Sullivan da güvenli ve şifreli mesajlaşma konusunda Amerikalı firmaların liderlik etmesi gerektiğini, aksi takdirde yabancı firmaların bu görevi üstleneceğini söyledi. Bu durumda da, ABD kanun gücü yetkililerinin inceleme yapmak için bu hizmetlere erişim kazanmalarının daha da zor olacağını belirtti.
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