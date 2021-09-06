Facebook Yapay Zekasının Büyük Ayıbı

Günümüzde sosyal medyada yüz tanıma işlemleri uzman yüz tanıma yapay zeka rutinleri tarafından yönlendiriliyor. Yapay zekanın genellikle zaman içinde öğrenerek daha akıllı hale geldiği düşünülse de, bazen büyük aksilikler de olabiliyor. Bunun en son örneği, bir Daily Mail mesajında yaşandı. Facebook yapay zekası, Daily Mail'in bir video postundaki siyah erkekleri "Primatlar" olarak tanımladı.
Videoyu buradan izleyebilir, sağ tarafta ise habere konu olan hatalı mesajı görebilirsiniz.
Facebook sözcüsü Dani Lever "kabul edilemez" olarak nitelendirdiği bu hatadan dolayı özür diledi ve şu açıklamayı yaptı: "Daha önce söylediğimiz gibi, yapay zekamızda iyileştirmeler yapmış olsak da, bunun mükemmel olmadığını biliyoruz ve gidecek daha çok yolumuz var. Bu rahatsız edici önerileri görmüş olabilecek herkesten özür dileriz."
Lever'ın bahsettiği iyileştirmelere konu olan çalışmalar, Nisan ayında Facebook tarafından kullanıma açılan devasa bir veri seti. Bu veri seti, yapay zeka ile ilgili araştırmalar ve eğitimde kullanılmak üzere açıldı.
Günün sonunda şunu rahatlıkla söylemek mümkün: Şurası bir gerçek ki, yapay zeka henüz yeteri kadar zeki değil...
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