Facebook'tan Yeni COVID-19 Aşısı Önlemi: Komplo Teorilerine İzin Yok!

Eğer siz de Bill Gates'in COVID-19 aşısı ile vücudunuza çip yerleştireceğini düşünenlerden biriyseniz, beklediğiniz desteği Facebook'ta aramayın. Sosyal ağ devi, COVID-19 aşısı ile ilgili komplo teorilerine izin vermeyeceğini duyurdu.