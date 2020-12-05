Facebook'tan Yeni COVID-19 Aşısı Önlemi: Komplo Teorilerine İzin Yok!

Eğer siz de Bill Gates'in COVID-19 aşısı ile vücudunuza çip yerleştireceğini düşünenlerden biriyseniz, beklediğiniz desteği Facebook'ta aramayın. Sosyal ağ devi, COVID-19 aşısı ile ilgili komplo teorilerine izin vermeyeceğini duyurdu.

Facebook'tan COVID-19 aşısı önlemi

Koronavirüs salgının ilk günlerinden beri, pek çok komplo teorisi de ortalıkta dolanmaya devam ediyor. Virüsün laboratuvarda üretildiğinden Bill Gates'in bu işte parmağı olduğuna kadar çok farklı iddialar ortaya atıldı. Ama en ilginç komplo teorisi, hiç kuşkusuz Koronavirüs'ü 5G ile bağlantılı göstermeye çalışanlardı.

Son iddialar ise, şaşırtıcı olmayan bir biçimde Koronavirüs aşısı üzerinde yoğunlaşıyor. Aşılar hakkında onlarca farklı komplo teorisi söz konusu ve bu teoriler, insanları aşı olmaktan uzak tutma potansiyeline sahip.

Facebook da bu durumun farkına varan devlerden biri. Sosyal ağ devinin yaptığı son açıklamaya göre, COVID-19 ilaçları veya aşısı hakkında üretilen komplo teorileri ile ilgili tüm gönderilerin Facebook ve Instagram'dan silineceği duyuruldu. Halk sağlığı uzmanları tarafından yapılan açıklamaların dışında kalan açıklamalar, Facebook tarafından hızlı bir biçimde silinecek. Başka bir deyişle, doğruluğu kanıtlanmayan hiç bir COVID-19 aşısı iddiası platformda kendine yer bulamayacak.

Kısacası, eğer siz de aşılar yoluyla Bill Gates'in vücudumuza çip entegre edeceğine ya da 5G yüzünden Koronavirüs salgının bu boyuta ulaştığına inanıyorsanız, bunları dile getirmek için Facebook'u veya Instagram'ı kullanmayı unutun...

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