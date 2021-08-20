Facebook'tan Yeni VR Uygulaması: Horizon Workrooms İndirmeye Hazır!

Facebook geçen yıl, evden çalışanların Oculus Quest aracılığıyla daha sürükleyici bir deneyim kazanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış sanal bir ofis kurulumu olan Infinite Office'i tanıtmıştı. Şimdiyse şirket, Quest 2 başlığı için hibrit çalışma ortamlarının artan oranda benimsenmesiyle sanal gerçeklik ortamlarında iş arkadaşlarınızla işbirliği yapmanıza olanak tanıyan yeni bir uygulamayı duyurdu.
Horizon Workrooms adlı VR uzaktan çalışma uygulaması, iş arkadaşlarınızla kendinizin bir avatar versiyonu olarak veya normalde bir video konferans hizmeti kullanarak yaptığınız gibi arayarak sanal olarak buluşmanıza olanak sağlamak için geliştirilmiş. Sanal kurulumda yanınızda fiziksel bir masa, klavye ve bilgisayar bulunabiliyor ve bu da gerçek dünyada deneyimine yaklaşmanızı sağlıyor.
Sanal toplantı sırasında çok fazla seçeneğiniz bulunuyor. İş arkadaşlarınızla beyin fırtınası yapabilir veya paylaşılan beyaz tahtalar üzerinde işbirliği yapabilirsiniz. Ayrıca sanal odayı duruma göre özelleştirme seçeneğine de sahipsiniz. Uygulamanın not almak, dosya paylaşmak ve sohbet mesajları göndermek için kullanabileceğiniz bir web sürümü de var. Ayrıca Google Takvim veya Outlook aracılığıyla bir toplantı planlayabilir ve davet gönderebilirsiniz.
Uygulama, bugün başlatılan açık beta programı aracılığıyla Quest 2'de ücretsiz olarak sunuluyor. VR'de en fazla 16 kişi bir araya gelebiliyor ve bir video konferansa 50'ye kadar katılımcı katılabiliyor.
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