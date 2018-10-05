Facebook'ta Hesap Silmek Artık Daha Zor
Facebook, bu yıl içerisinde yaşanan skandallardan sonra ortaya çıkan "hesap silme" furyasına karşı ilk adımını attı!
2018, Facebook için şüphesiz oldukça çalkantılı bir yıl oldu. Cambridge Analytica gibi birçok kişisel veri gizliliği skandalı yaşayan dev sosyal medya ağı, kullanıcılarının gizliliği ve verileri işleme yöntemleri ile oldukça büyük tepkilerin odağı haline geldi. Bunun üzerine bir de geçtiğimiz günlerde milyonlarca kişinin hesap detaylarını çaldıran Facebook'un bütün bu olanlardan sonra attığı ilk adım ise oldukça dikkat çekici nitelikte.
Gizlilik ve güvenliklerinden endişeli birçok kullanıcı bu olanlar karşılığında hesaplarını silme yoluna giderken, bu olgu Elon Musk'ın Facebook'tan ayrılma kararı alması ve #deletefacebook çağrısını yapmasın üzerinde birçok insanın katıldığı bir akıma dönüşmüştü.
Ancak bundan sonra Facebook'u terk edenler kervanına katılmak isterseniz, diğer insanların beklemiş olduğu sürenin iki katını beklemek zorunda kalabilirsiniz. Facebook, dondurulan hesapların silinme süresinin 14 günden 30 güne çıkarılacağını açıkladı.
The Verge'e yaptığı konuşmasında bir Facebook sözcüsü, "Kullanıcıların hesaplarını silme kararı aldıktan sonraki bekleme süresini 14 günden 30 güne çıkarma kararı aldık. İnsanların 14 günlük periyot sonunda silmeye karar verdikleri hesaplarına tekrar erişmek istediklerini fark ettik. Yaptığımız değişiklik, insanlara daha emin oldukları bir karar vermelerini sağlayacak" diyor.
Yapılan bu değişiklik, Facebook kullanıcılarına hesaplarına dönmeleri için ekstra 16 gün süre tanıyacak ancak bu süre içerisinde hesaba tekrar erişmek hesap silme talebini artık otomatik olarak ortadan kaldırmayacak. Kullanıcılar bundan sonra tekrar eriştikleri Facebook hesabı üzerinden hesap silme taleplerini elleriyle iptal etmek zorunda. Tabii ki Facebook'un bunu başarılı hesap silme işlemi rakamlarında bir patlama olduğu için yapıyor olup olmadığını ise ortaya çıkacak raporlar gösterecek.
2009 yılında dev sosyal medya ağı hesap silme işlemi sırasında kullanıcı sözleşmesi üzerinde değişiklikler yapıldığını ve ağa gönderilen tüm içeriğin Facebook'a ait olduğunu ortaya koyan bir uyarı eklenmişti.
Doğan Kürşat Aktaş
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