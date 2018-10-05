Facebook'ta Hesap Silmek Artık Daha Zor

Facebook, bu yıl içerisinde yaşanan skandallardan sonra ortaya çıkan "hesap silme" furyasına karşı ilk adımını attı!

Facebook'ta Hesap Silmek Daha Fazla Süre Alacak

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