Facebook'tan Bölünme İsteğine Cevap
Facebook, kurucu ortağının bölünme çağrısına işte böyle cevap verdi!
Facebook'un kurucu ortağı Chris Hughes'un bölünme çağrısına karşılık olarak Facebook'tan gelen cevap, "Facebook bölünmemeli, yeni ve güçlü yönetmeliklere tabi olmalı" oldu.
Hughes'un sözleri, Perşembe günü New York Times'ta yayınlanan bir başyazıda ortaya çıkmıştı. Hughes'a göre Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg aşırı güçlendi ve firma, bir tekel haline geldi. Facebook'un küresel ilişkiler ve iletişim başkan yardımcısı Nick Clegg, cevabını yine New York Times kürsüsünden verdi ve şöyle konuştu:
"Mr. Hughes, firmaların hareketleri karşısında sorumlu tutulmaları konusunda haklı. Ancak seçimlere karışılması ve gizlilik önlemleri gibi zorluklar, Facebook'u veya diğer büyük bir teknoloji firmasını bölerek ortadan kalkmayacaktır. Bu sorunları ortadan kaldırmak, ciddi kaynaklar ve güçlü yeni kurallar gerektirir."
Clegg'e göre Facebook'un boyutuyla ilgili eleştiriler yanlış çünkü firma, sıkı bir rekabet içinde olan küçük birimlerden oluşuyor. Örneğin fotoğraf ve video paylaşmada Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter ve YouTube gibi rakipler bulunuyor.
Clegg'e göre büyük olmak kötü bir şey değil ve "başarı, cezalandırılmamalı". Clegg, Facebook'un başarısının dünya çapında milyarlarca kullanıcıya yeni iletişim şekilleri sunduğunu, Facebook'un bölünmemesi gerektiğini ancak hareketlerinden sorumlu tutulması gerektiğini savunuyor.
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