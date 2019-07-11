Facebook'tan "Yepyeni" Uygulamalar Girişimi
Facebook'un Instagram ve WhatsApp ile hayatınızı yeterince işgal ettiğini düşünmüş olabilirsiniz ancak sosyal devin yeni planları var!
Facebook, yeni uygulamalar geliştirmekten sorumlu takım olarak "Yeni Ürün Deneyleri (NPE) Takımını" oluşturduğunu duyurdu. Bu yeni olmayan yaklaşım, örneğin Google'ın üst şirketi Alphabet tarafından da yeni teknolojiler ve hizmetler denemek için kullanılıyor.
Değişikliğin amacı, "topluluk oluşturmak için tamamen yeni deneyimler" sunmak ve bunu Facebook'un mevcut platformlarının dışında gerçekleştirmek. Facebook, bununla amacının belirli amaçlara odaklı küçük uygulamalar oluşturup, kullanıcıların ilgisini ölçmek olduğunu söylüyor. NPE takımı Facebook'tan daha çevik olmayı ve başarısız uygulamaları hızla kapatmayı planlıyor. Firma, "çok sayıda başarısızlık" beklediğini baştan söylüyor.
Firmanın hazırlayacağı uygulamalar, App Store ve Google Play Store üzerinden sunulacak. Facebook, uygulamaların hizmet şartlarına ve veri ilkelerine uyacağını söylüyor. Firmanın iddiasına göre NPE takımı, verinin nasıl kullanıldığı konusunda kullanıcıları açıkça bilgilendirecek.
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