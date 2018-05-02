Facebook'un F8 2018'de Tanttığı 7 Şey
Facebook'un yıllık geliştirici konferansı F8'in ilk gününden en önemli duyuruları sıraladık.
Facebook'un devam eden Cambridge Analytica skandalı, firmanın akıllı hoparlörünün gecikmesine neden olsa da, yıllık geliştirici konferansını etkilemedi. CEO Mark Zuckerberg tarafından açılan F8 2018 konferansında firma, en yeni ürünlerini, hizmetlerini ve işlevlerini tanıttı.
İşte F8 2018'in ilk gününden en önemli yedi tanıtım.
1. Oculus Go Çıkış Tarihi Bugün
Zuckerberg, sürpriz sayılmayacak bir duyuruyla Oculus Go'nun bugünden itibaren oculus.com üzerinden satışa sunulduğunu duyurdu. Zuckerberg'in iddiasına göre Oculus Go, "Facebook'un şimdiye kadar kullandığı en kaliteli lens ve optikleri" içeriyor ve piyasadaki ilk "gerçek bütçe dostu" VR başlığı.
2. Flört Profilleri Facebook'a Geliyor
Facebook, yakında sunacağı "Facebook flört profili" ile yakınınızda arkadaş arayanlarla bağlantı kurmanızı sağlayacak. Bu kısım normal arkadaşlarınız tarafından görünmeyecek. Zuckerberg bu işlevin "gerçek, uzun ilişkiler" için olduğunu söyledi ve seyircilerin gülüşmeleriyle "sadece geçici ilişkiler için değil" cümlesini kullandı.
3. Facebook Messenger Tasarımı Yenileniyor
4K fotoğraflar, AR efektleri gibi işlevler kazanacak olan Facebook Messenger'ın arayüzü, daha temiz ve basit bir arayüzle yenilenecek. Alt taraftaki oyunların ve kamera sekmelerinin kaldırılması planlanıyor.
4. Geçmişi Temizle İşlevi Baktıklarınızı Silecek
Facebook'un birkaç ay içerisinde sunacağı bu işlev, Facebook Analytics'in topladığı gezinti geçmişi, beğenmeler gibi verileri silmenize izin verecek. Firma, böyle bir adımı kullanıcıların güvenini tekrar kazanmak için atıyor.
5. Yeni Sosyal VR Uygulamaları
Oculus Rooms, Oculus TV gibi uygulamalar, size yeni VR deneyimleri yaşatacak.
6. Instagram ve Messenger'a Yeni AR Kamera Efektleri
Instagram ve Facebook Messenger'a eklenecek olan AR Camera Effects yazılımı sayesinde yüz filtreleri, "dünya efektleri" kullanabilecek ve fotoğraflarınızda 3 boyutlu nesnelere yer verebileceksiniz.
7. Instagram Sohbetine ve WhatsApp Aramasına Önemli Güncellemeler
Zuckerberg, bu sene çıkan dedikoduları doğrulayarak Instagram'a videolu sohbet işlevi ekleyeceklerini doğruladı. Sohbete dört kişinin katılabileceği belirtiliyor.
Bunun yanında WhatsApp'a da Group Calling adında benzer bir özellik eklenecek.
Zeynel A. Öztürk
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