Facebook'un Moderasyon Kitabı Kafaları Karıştırdı
Facebook'tan sızan 1400 sayfalık dokümanda yer alan detaylar, yine kafaları karıştırdı!
Yaklaşık bir yıl önce ProPublica tarafından yapılan bir çalışma, Facebook'un moderasyonunun nefret söylemi ve ırkçılık gibi konularda işlemediğini ve bu tür gönderilerin sosyal medya ağında kol gezdiğini ortaya çıkarmış ve bu çalışma, internette de yankı bulmuştu. Bunun karşılığında sosyal medya devi özür dileyerek gönderilere içerik politikası dahilinde müdahale edildiğini açıklamıştı.
Geçtiğimiz Mayıs ayında ise Motherboard'a sızdırılan dokümanlar, firmanın içerik politikalarında değişiklikler yaptığını ortaya çıkarmıştı. Şimdi ise bir New York Times raporu, sızdırılan moderasyon kurallarının birçok nefret söylemi ve propaganda mesajı karşısında nasıl işlediğini -ve birçok durumda işlemediğini- gösteriyor.
Söz konusu kural kitapçıkları, Sri Lanka ve Bosna gibi ülkelerdeki değişen politik atmosferi şirketin okuyamadığını gösteriyor. Örneğin bir dokümantasyon hatası, Myanmar'da bulunan bir aşırı grubun Facebook üzerinde olmaları gerekenden çok daha fazla süre boyunca aktif olarak bulunmasına sebep olmuş.
Facebook'un Hindistan gibi bazı ülkelerde ifade özgürlüğünü kısıtlayan kanunları yanlış yorumladığına dair kanıtlar var ve bu durum görünüşe bakılırsa Facebook'un kendi itibarını her şeyin önüne koyuyor olmasından ileri geliyor.
Doğan Kürşat Aktaş
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın