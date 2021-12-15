NASA, Astronotların Büyük Sorununu Ortadan Kaldıran Tulum Geliştirdi!

NASA, uzun süreli uzay seyahatlerinde uykunun yarattığı sıvı birikimini minimize eden yeni nesil bir uyku tulumu geliştirdi.

  • Ercan Uğurlu
NASA Mars Seyahati İçin Uyku Tulum Geliştirdi

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