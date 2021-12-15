NASA, Astronotların Büyük Sorununu Ortadan Kaldıran Tulum Geliştirdi!

Yapılan araştırmalara ve yaşanan tecrübelere göre 6 aydan fazla bir süre Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) giden NASA astronotlarının yarısından fazlası, değişen derecelerde görme sorunları geliştiriyor. Bu durumun önüne geçmek isteyen araştırmacılar, yeni bir yöntem geliştirmiş ve bununla beraber özellikle gelecekte yapılacak uzun uzay seyahatlerinde bu etkileri ortadan kaldırabileceklerine inanıyorlar.
Uyuduğumuzda sıvılar kafamızda birikme eğiliminde olurken, ayağa kalktığımızda Dünya'nın yerçekimi sayesinde bu sıvılar yeniden olması gerektiği yerlere dönüyor ve bu bir sorun teşkil etmiyor. Ancak uzay koşullarında, mekik içindeyken düşük yerçekimi nedeniyle bu sıvıların dağılması güç bir hal alıyor ve araştırmalara göre kafatasında yarım galondan fazla sıvı birikmesine yol açabiliyor. Bu da göz küresine baskı uygulayarak görme bozukluklarına sebep olabiliyor.
UT Southwestern Tıp Merkezi'nden araştırmacılar, astronotların başlarındaki sıvıyı etkin bir şekilde emerek bu sorunları önleyebilecek veya azaltabilecek bir uyku tulumu geliştirdiler. Geliştirilen cihaz, astronotun alt bölgesini saran bir uyku tulumu şeklinde olurken, bu tulum, sıvıyı ayaklara doğru çekebilen bir mekanizmaya sahip.
Yaklaşık 1 düzine insan üzerinde yapılan testler olumlu sonuçlandı. Yapılan açıklama, özellikle NASA'nın Mars'a gitmeye hazır olduğunda bunun bir sorun olmayacağını ve bu tulum fikrinin, uzay programı için son 10 yılda keşfedilen belki de en kritik tıbbi sorunlarından birinin önüne geçileceği yönünde. Baş araştırmacı Dr. Benjamin Levine BBC'ye verdiği demeçte, "Astronotların ne yaptıklarını göremeyecekleri kadar ciddi bozuklukları olsaydı ve bu, görevi tehlikeye atsaydı bir felaket olurdu" diyor.
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