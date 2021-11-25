Fahrettin Koca, Yerli COVID Aşımız Turcovac için Beklenen Açıklamayı Yaptı!

Fahrettin Koca, devam eden Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında Turkovac için acil kullanım onayı başvurusunun yapıldığını açıkladı. Peki bu açıklama ne anlama geliyor? Acil kullanım onayı nedir?