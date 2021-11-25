Fahrettin Koca, Yerli COVID Aşımız Turcovac için Beklenen Açıklamayı Yaptı!

Bir süredir çalışmaları devam eden yerli COVID-19 aşısı Turcovac için acil kullanım onayı başvurusu yapıldığını açıklandı. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından, Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında yapıldı.
Koca, açıklamasında şunları söyledi: "Yerli covid inaktif aşımız Turkovac, bugün itibariyle acil kullanım onayına müracaat etmiştir. Yıl bitmeden yaygın kullanıma gireceğini ümit ediyoruz. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim."
Acil Kullanım Onayı Nedir?
Acil kullanım onayı, Sağlık Bakanlığı web sitesinde şu şekilde açıklanıyor: "Bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen, halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden istisnai durumlarda kullanılacak ve ruhsatlandırmaya esas veriler sağlanıncaya kadar sorumlu kurum tarafından verilen kullanım izni."
Onayın verilmesinin ardından, Turcovac'ın da Türkiye'de uygulanan BionTech ve Sinovac aşılarına katılması bekleniyor.
Koca ayrıca, Türkiye'de COVID-19 salgın sürecinde yapılanları şu sözlerle özetledi: "DSÖ tarafından belirlenen kronik hastalık yönetimi politikalarının hayata geçirilmesinde Norveç'le birlikte dünya lideri olarak literatüre geçtik. Covid-19 aşılarının alımı için 17 milyar, koruyucu malzeme, ilaç ve tıbbi sarf malzeme alımları için 2 milyar lira, Covid-19 personel ek ödemeleri için ise 1,7 milyar lira olmak üzere, toplamda 20,7 milyar lira cari harcama yapıldı. Köy köy, mahalle mahalle, ev ev tarama yaparak yüzde 99'un üzerinde filyasyon ve temaslı takibi sağladık."
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