Fantastik Kurgu ve FRP Evreninin Haber Kaynağı FRPNET 18 Yaşında!

Fantastik kurgu ve FRP'nin Türkiye'deki gelişimini hızlandırmak ve insanların bu hayal dünyasının içine rahatça girebilmesine olanak sağlayan FRPNET, bugün itibarı ile insan ömrünün yetişkinlik dönemine adım atıyor. mIRC kanalı olarak başlayan macerasını web sitesine taşıyan FRPNET, 2000'li yıllarda forum kültürünün en önemli parçalarından biri haline gelmeyi başardı. Sosyal medya kullanımının artması ve forum kültürü etkinliğinin zayıflamasıyla "Fantastik Yaşam Portalı"na dönüşen FRPNET, artık her kesime her platforma hitap edebilecek bir yapıya büründü. FRPNET'te artık fantastik diyarlar hakkında birçok bilginin bulunabilmesinin ötesinde, bilgilendirici yazılar, site yazarlarından makaleler, tanınmış kişilerle röportajlar ve özel incelemeler de mevcut.
"Fantastik kurgu ve FRP evreninin büyümesine katkıda bulunduk"
Web 2.0 ile birçok köklü web sitesinin kaybolduğunu, ancak kabuk değiştirmeyi bilip, uygun yerlere parmak basarak tam 18 yıldır ayakta kalmayı başardıklarını belirten Monster Notebook'ta Head of Gaming görevini de yürüten FRPNET Kurucusu Kayra Keri Küpçü, "18 yıldır çeşit çeşit diyarlardan, sinemalardan, romanlardan topladığımız haberlere, makalelere ve inceleme yazılarına yer vererek fantastik evrenine imkanlarımız dahilinde katkı sağladık. Hep daha fazlasına ulaşmaya çalışırken kalitemizden de hiç ödün vermemeye gayret ettik. 2020 yılı, evlere kapandığımız ve yeni fikirlere açık olduğumuz bir dönem oldu. Pandemi nedeniyle Youtube ve Twitch yayınlarına biraz daha fazla önem vermeye çalışırken en büyük değişimiyse logomuzda yaptık. Bizimle özdeşleşmiş 'Ejderha Pençesi Altında D20' gitti yerini sadece 'D20' aldı. Pandemi de dahil olmak üzere varlığımızı sürdürmeyi başardığımız 18 yıl boyunca takipçilerimizin desteğine ne kadar teşekkür etsek az," dedi.
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