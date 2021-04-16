Fantastik Kurgu ve FRP Evreninin Haber Kaynağı FRPNET 18 Yaşında!

Kayra Keri Küpçü tarafından 14 Nisan 2004 tarihinde kurulan fantastik kurgu ve FRP sitesi FRPNET, bugün 18'inci yaşını kutluyor.

FRP Evreninin Haber Kaynağı FRPNET 18 Yaşında!

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