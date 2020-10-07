Fareyi bulabilen böyle gelsin! Dikkat becerisini test eden zorlu 7 bulmaca!

Biraz beyin jimnastiğine ne dersiniz? Zor bir dikkat bulmacası, gözlem becerilerinizi teste tabi tutacak. Her birini 30'ar saniyede yapabiliyorsanız mükemmel bir konsantreye sahipsiniz demektir.
İşte beyninizi ve gözlerinizi harekete geçirecek bulmacalar:
Saklanan Fare Nerede?
1- Mantarlarla dolu bir tarlada saklanan fareyi bulabilir misiniz?
Kaç Tane Arı Var?
2- Bu çiçek tarlasında kaç tane arı var?
Cevap: Çiçeklerin üzerinde ve arasında tam 52 bal arısı bulunuyor.
Ters Olan Sayıyı Bul
3- 30 saniye içinde ters olan sayıyı bulabilir misiniz?
İki Resim Arasındaki On Farkı Bul
4- 2 resim arasındaki 10 farkı bulabilir misiniz?
Kovayı Bulabilir misin?
5- Bu resimde bir kova saklı. Bakalım kovayı bulabilecek misiniz?
Barbekü Nerede?
6- Bu resimde etler arasındaki barbeküyü bulun!
Hangi Ayıcığın Papyonu Yok?
7- Hangi ayıcığın papyonu yok?
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