Fareyi bulabilen böyle gelsin! Dikkat becerisini test eden zorlu 7 bulmaca!

Bu zorlu ara-bul bulmacaları, sizin dikkatinizin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Karikatürist Gergely Dudas'ın hazırladığı bu çizimler, gözü aldatmak için tasarlanmış renklerle ve ayrıntılarla dolu.

Bu bulmacalar gözlem becerilerinizi test ediyor!

Biraz beyin jimnastiğine ne dersiniz? Zor bir dikkat bulmacası, gözlem becerilerinizi teste tabi tutacak. Her birini 30'ar saniyede yapabiliyorsanız mükemmel bir konsantreye sahipsiniz demektir.

İşte beyninizi ve gözlerinizi harekete geçirecek bulmacalar:

Saklanan Fare Nerede?

1- Mantarlarla dolu bir tarlada saklanan fareyi bulabilir misiniz?

mantar

mantar 2

Kaç Tane Arı Var?

2- Bu çiçek tarlasında kaç tane arı var?

arı

Cevap: Çiçeklerin üzerinde ve arasında tam 52 bal arısı bulunuyor.

arı

Ters Olan Sayıyı Bul

3- 30 saniye içinde ters olan sayıyı bulabilir misiniz?

sayılar

sayılar

İki Resim Arasındaki On Farkı Bul

4- 2 resim arasındaki 10 farkı bulabilir misiniz?

10 fark

10 fark

Kovayı Bulabilir misin?

5- Bu resimde bir kova saklı. Bakalım kovayı bulabilecek misiniz?

kova

kova

Barbekü Nerede?

6- Bu resimde etler arasındaki barbeküyü bulun!

barbeku

barbekü

Hangi Ayıcığın Papyonu Yok?

7- Hangi ayıcığın papyonu yok?

ayıcık

ayıcık

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