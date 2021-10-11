Fenerbahçe'li Mesut Özil, Kendi Kripto Parasını Çıkartmaya Hazırlanıyor!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, iki gün önce sosyal medya üzerinden yayınladığı bir gönderi ile herkesi heyecanlandırmıştı. Gözlerinden ışık saçan bir fotoğrafının üzerine "Çok yakında heyecan verici şeyler geliyor" diye yazan Özil'in, bu paylaşımı ile neyi kastettiği 2 gündür tartışılıyordu.
Neyse ki bu tartışma çok uzun sürmedi ve Özil'in paylaşımının altında yatan gerçek ortaya çıktı. İngiltere'de yayın yapan The Sun, Mesut Özil'in kendi kripto parasını piyasaya sürmeye hazırlandığını yazdı. Bilindiği gibi ünlü futbolcunun, M10Streetwear isimli kendi şirketi bulunuyor ve kripto paranın da bu marka altında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Exciting things coming soon ?? #NewProfilePic pic.twitter.com/UBeioaZ4LC— Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 9, 2021
The Sun'ın haberine göre, Özil'in kripto parası Bitcoin ile takas edilebilecek. Ayrıca bu para, M10Streetwear markasından yapılacak alışverişlerin ödemesinde de kullanılabilecek. Yine The Sun'a göre, Özil'in kripto parasına sahip olan bazı kişiler ünlü futbolcu ile tanışma imkanına da kavuşacak.
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