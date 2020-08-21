Gelmiş Geçmiş En Hızlı Formula 1 Sürücüsü Kim? Hesaplandı!

Amazon'un verileri, en hızlı Formula 1 sürücüsünün kim olduğunu ortaya ortaya çıkardı: İşte Ayrton Senna, Michael Schumacher ve Lewis Hamilton gibi F1 efsanelerinin hız sıralaması.

AWS'ye Göre En Hızlı Formula 1 Sürücüsü Ayrton Sen

Formula 1'den birçok önemli isim geçse de en hızlı sürücü, veriler üzerinde yapılan incelemelere göre Ayrton Senna idi.

F1'in 70. yıldönümünü kutlamak için büyük verinin yardımıyla Amazon Web Services  (AWS) tarafından yapılan değerlendirmede, her sürücünün eleme turlarındaki saf performansı incelendi. Daha sonra bu performans, sürücünün takım arkadaşıyla karşılaştırıldı ve bağlantılı bir performans verisi oluşturuldu. Örneğin Senna, eleme turlarında 1994'teki takım arkadaşı Damon Hill ile karşılaştırıldı. Ardından Hill, Heinz-Harald Frentzen ile karşılaştırıldı. Heinz-Harald Frentzen ise Nick Heidfeld ile karşılaştırıldı ve bu karşılaştırmalar, bugüne kadar yapıldı. AWS'ye göre bu yaklaşım, farklı nesillerin eleme turlarındaki "ham hızını" karşılaştırma imkanı sundu. Aksi halde Lewis Hamilton'un tüm rekorları silip süpüreceği söyleniyor.

Senna ilk sıraya yerleşse de Michael Schumacher, yalnızca 0,114 saniye geride ikinci sırada yer aldı. Ferrari efsanesinin arkasında ise Schumacher'in birçok rekorunu kıran Hamilton bulunuyor.

Aşağıdaki listede tüm zamanların en hızlı F1 sürücülerinin bir bölümünün sıralamasını bulabilirsiniz.

Sıralama Sürücü Zamanlama
1 Ayrton Senna 0
2 Michael Schumacher 0.114
3 Lewis Hamilton 0.275
4 Max Verstappen 0.28
5 Fernando Alonso 0.309
6 Nico Rosberg 0.374
7 Charles Leclerc 0.376
8 Heikki Kovalainen 0.378
9 Jarno Trulli 0.409
10 Sebastian Vettel 0.435
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