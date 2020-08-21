Gelmiş Geçmiş En Hızlı Formula 1 Sürücüsü Kim? Hesaplandı!

Amazon'un verileri, en hızlı Formula 1 sürücüsünün kim olduğunu ortaya ortaya çıkardı: İşte Ayrton Senna, Michael Schumacher ve Lewis Hamilton gibi F1 efsanelerinin hız sıralaması.