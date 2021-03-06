Fiat, Egea Ailesi için Mart ayına özel kampanyasını açıkladı

Otomobil markaları mart ayına özel kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Bu kez Fiat, Egea ailesi için mart ayına özel düzenlediği kampanyayı açıkladı.

Fiat'tan Egea için Mart kampanyası

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre Egea Ailesi, ay boyunca 132 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL'ye yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor.

Fiat, mart ayında yeni Egea ailesine özel satış koşulları sunduğunu duyurdu. Egea'lar, Easy, Urban ve Lounge isimli üç farklı donanım seviyesi ile tercih edilebiliyor.

Fiat'ın açıklamasına göre Egea ve Egea Cross motor gamına eklenen, yeni 100 HP gücünde 1.0 litrelik Firefly T3 motorla dikkati çekerken, FireFly Turbo motor ailesinin bir parçası olan 1.0 Firefly T3, düşük tüketim ve emisyon değerlerini, daha çok güç ve tork ile birleştirerek performans sunuyor.

Yeni Egea Ailesi yeni 7 inçlik renkli ve dijital gösterge paneli ve 5'inci nesil UConnect multimedya sistemi ile entegre çalışan 10 inç dokunmatik ekran özelliğine de sahip.

Mart ayında Egea Ailesi, 132 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL'ye yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor.

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