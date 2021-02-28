Toyota, 'Çılgın Bahar' Kampanyası Kapsamında İndirimli Fiyatlar Sunuyor

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, Corolla Sedan modelleri peşin ödemelerde 181 bin 250 TL'den başlayan fiyatlar veya 12 aya kadar "0" finansman oranıyla satışa sunulacak.
Açıklamada kampanya kapsamında diğer Toyota modellerinde de indirimler yer aldığı, Toyota plazalara gidenlerin fiyat teklifleri alabileceği; stoklarla sınırlı kampanyaya özel tüm Toyota plazaların ilk hafta saat 20.00'ye kadar açık olacağı belirtildi.
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, Toyota'nın bugüne kadar olan en cazip kampanyalarından birini daha hayata geçirdiklerini söylüyor ve şu yorumları paylaşıyor:
"Baharın gelişi ve herkesin morale ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz bugünlerde 'Çılgın Bahar Kampanyası' ile herkesin dilediği Toyota modeline kavuşmasını hedefliyoruz. Müşterilerimize, teknolojisi, donanımları, sürüş keyfi, ikinci el değeri ve çevreci özellikleriyle öne çıkan modellerimize sahip olmak için büyük bir fırsat sunuyoruz. Böylelikle daha çok kişi Toyota kalitesi ile buluşacak ve Toyota sevdalısı olacak."
Bozkurt, Ocak ayına rekor satışla başladıklarını, şubat ayında da hedeflerine ulaştıklarını aktarıyor.
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