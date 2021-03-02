Honda mart ayına özel kampanyasını duyurdu!

Honda, CR-V, HR-V ve Civic modelleri için mart ayına özel kredi kampanyası başlattı. Açıklamaya göre, Honda'nın mart ayı boyunca sunacağı kampanya kapsamında Civic, CR-V ve HR-V modellerinde 100 bin TL'ye kadar kredi kullanımına faizsiz 15 aya varan vade imkanı sağlanıyor.
Honca Civic Sedan Modeli İçin Kampanya Detayı
Kampanyada Honda Civic Sedan modellerinde, mart ayı boyunca 90 bin liralık kredi kullanımına yüzde 0,99 faiz oranı ile 12 ay taksitli ödeme seçeneği sunuluyor.
Honda CR-V ve HR-V Modeli İçin Kampanya Detayları
Honda CR-V modeli için mart ayında 100 bin liraya kadar kredi imkanı faizsiz ve 12 ay vadeli sağlanırken, Markanın kompakt SUV pazarındaki temsilcisi HR-V modelinde ise mart ayı boyunca 70 bin lira kredi kullanımına yüzde 0,80'den başlayan faiz oranı ile 15 ay taksit seçeneği sunuluyor.
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