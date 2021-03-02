Honda mart ayına özel kampanyasını duyurdu!

Honda, Civic, CR-V ve HR-V modelleri için Mart ayına özel kredi kampanyası başlattı. Faizsiz kredi imkanının bulunduğu kampanya ile ilgili detaylar şu şekilde...

Honda bahar kampanyasını duyurdu! Faizsiz kredi imkanı

Honda, CR-V, HR-V ve  Civic modelleri için mart ayına özel kredi kampanyası başlattı. Açıklamaya göre, Honda'nın mart ayı boyunca sunacağı kampanya kapsamında Civic, CR-V ve HR-V modellerinde 100 bin TL'ye kadar kredi kullanımına faizsiz 15 aya varan vade imkanı sağlanıyor.

Honca Civic Sedan Modeli İçin Kampanya Detayı

Kampanyada Honda Civic Sedan modellerinde, mart ayı boyunca 90 bin liralık kredi kullanımına yüzde 0,99 faiz oranı ile 12 ay taksitli ödeme seçeneği sunuluyor.

Honda CR-V ve HR-V Modeli İçin Kampanya Detayları

Honda CR-V modeli için mart ayında 100 bin liraya kadar kredi imkanı faizsiz ve 12 ay vadeli sağlanırken, Markanın kompakt SUV pazarındaki temsilcisi HR-V modelinde ise mart ayı boyunca 70 bin lira kredi kullanımına yüzde 0,80'den başlayan faiz oranı ile 15 ay taksit seçeneği sunuluyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 5 Mart 2021 aktüel kataloğunda Dijitsu 50" televizyon, telefon tutucu fırsatı
25 Şubat 2021 A101 aktüel kataloğunda TV, telefon, bluetooth kulaklık fırsatı
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)

Günün En çok Okunanları
DualSense'i Kırdıracak Oyun: The Nioh Collection İncelemesi
Eski Fotoğrafları Canlandıran "Ürkütücü" Servis: Deep Nostalgia Nedir?
Apple ve Hyundai'nin, Sürpriz Bir Araç İçin Çalıştığı İddia Edildi
2020'nin En Çok PC Satan Markaları Listesi, Apple'ın Keyfini Kaçıracak
3 Boyutlu Teknoloji Pazarında Türkiye'de Önemli Atılım!

 

 